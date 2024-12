Δεν ξεκίνησε καλά στα ταμεία το φιλμ "Kraven: Ο Κυνηγός" - Μόλις 26 εκατ. δολάρια παγκοσμίως

To περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του για το «Kraven the Hunter» , έκανε λόγο για «Κόμικς περιπέτεια με αμήχανες δραματικές ανησυχίες που δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά, καθώς ό,τι κερδίζει η ταινία σε στιβαρότητα το χάνει σε επίπεδο θεαματικής δράσης».

Την ίδια ώρα αδύναμο σχετικά ήταν και το ξεκίνημα του άνιμε φιλμ φαντασίας «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» της Warner (παίζεται και στη χώρα μας, και στην Πάτρα από 12-12) με άνοιγμα 4,6 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ σε 2.602 αίθουσες συν ακόμη 5,7 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο. Η ταινία σε σκηνοθεσία Κέντζι Καμιγιάμα και σενάριο των Φοίβη Ζίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου, είναι βασισμένη στο περίφημο μυθιστόρημα «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ