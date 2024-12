Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 12 έως και 18-12-2024

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Κέντζι Καμιγιάμα (των τηλεοπτικών σειρών Blade Runner: Black Lotus και Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), δανείζει τις φωνές του ένα λαμπερό καστ: ο Μπράιαν Κοξ (Succession) στον ρόλο του Χελμ Χάμερχαντ -του πανίσχυρου βασιλιά του Ρόχαν, η Γκάια Γουάιζ (Ταξίδι στην Αλαμπάμα) στον ρόλο της κόρης του Ήρας και ο Λουκ Πασκουαλίνο (Snowpiercer) ως Γουλφ. Η Μιράντα Ότο, που μας χάρισε μία αξέχαστη, βραβευμένη ερμηνεία στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, επιστρέφει στον ρόλο της Έογουιν, της πολεμίστριας του Ρόχαν, η οποία αφηγείται την ιστορία.

Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του: J.C. Chandor (των φιλμ "Margin Call-Ο δρόμος του χρήματος" και "All is lost – Όλα Χάθηκαν").

Αίθουσα 1 στις 23.00 καθημερινά

"Επιχείρηση: Dirty Angels"

Όταν μια ομάδα μαθητριών πέφτει θύμα απαγωγής στο Αφγανιστάν, η Αμερικανίδα στρατιώτης Τζέικ (την υποδύεται η Εύα Γκριν) ενώνει τις δυνάμεις της με μια ομάδα γυναικών κομάντο για να τις ελευθερώσουν. Το σχέδιο: να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των τρομοκρατών υποδυόμενες μέλη μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης. Αλλά οι προδοσίες, οι τραγωδίες και το στοιχειωμένο παρελθόν της Τζέικ περιπλέκουν την αποστολή.

Μια καταιγιστική ταινία δράσης σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Κάμπελ, ο οποίος έχει υπογράψει την ταινία Τζέιμς Μποντ, "CasinoRoyale" και πρωταγωνίστριες την Εύα Γκριν (Casino Royale, 300: The Rise of an Empire, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) και την Μαρία Μπακάλοβα (Borat Subsequent Movie film, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Apprentice).

Παίζει και η Ρούμπι Ρόουζ, γνωστή από τη συμμετοχή της στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά "Orange is the New Black".

Γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Διανομή από την The Film Group.