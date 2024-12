2η Αίθουσα Πάνθεον: Πρεμιέρα για το "Here - Εδώ", τη νέα συνεργασία Τομ Χανκς, Ρόμπερτ Ζεμέκις

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στην προβολή με ώρα έναρξης 21:30 θα παίζεται έως την Τετάρτη 18-12 το φιλμ «Εδώ - Here».

Διάρκεια: 104 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12/12/2024

Σκηνοθεσία: Robert Zemeckis.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery.

Σενάριο: Eric Roth & Robert Zemeckis.

Χρονολογία Παραγωγής: 2024

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Forrest Gump» (ταινία που στην απονομή του 1995 απέσπασε συνολικά 6 Όσκαρ, ανάμεσα τους και της καλύτερης ταινίας και α’ ανδρικού ρόλου για τον Τομ Χανκς), ξαναβρίσκει τους πρωταγωνιστές του, Tom Hanks και Robin Wright σε μία πρωτότυπη ταινία για πολλές οικογένειες και ένα ιδιαίτερο μέρος στο οποίο κατοικούν. Η ιστορία του HERE επιχειρεί ένα ταξίδι στις γενιές, αποτυπώνοντας την ανθρώπινη εμπειρία στην πιο αγνή της μορφή.

Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι στα 13,5 εκατ. δολάρια.

Ο 72χρονος σήμερα Ρόμπερτ Ζεμέκις σκηνοθέτησε στο ξεκίνημα της καριέρας του το πολύ επιτυχημένο «Romancing the Stone» (1984) ενώ ακολούθησε το επίσης πολύ επιτυχημένο κωμικό φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Back to the Future -Επιστροφή στο μέλλον» αλλά και το «Who Framed Roger Rabbit» (1988), η μαύρη κωμωδία «Death Becomes Her» (1992) με την Μέριλ Στριπ, η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «Contact-Επαφή» (1997), το εξαιρετικό δράμα επιβίωσης «Cast Away-Ο Ναυαγός» (2000) με τον Τομ Χανκς, το «Flight» (2012) με τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον, το «The Walk» (2015) με τον Joseph Gordon-Levitt, και το 2016 το ρομαντικό φιλμ «Σύμμαχοι – Allied» (2016) με τον Μπραντ Πιτ και την Μαριόν Κοτιγιάρ. Φυσικά ο Ζεμέκις θεωρείται & μετρ της χρήσης της τεχνολογίας στις ταινίες του και το απέδειξε στις ανιμέισον ταινίες του «The Polar Express -Το Πολικό Εξπρές»(2004), "A Christmas Carol" (2009) και στο «Beowulf» το 2007.