Πάτρα: Συγκλόνισε το ντοκιμαντέρ "Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία" για την Nan Goldin

Μεγάλο ενδιαφέρον και στιγμές συγκινητικές όσο και οδυνηρές είχε το φιλμ τεκμηρίωσης «All the Beauty and the Bloodshed -Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία» σε σκηνοθεσία της 60χρονης Βοστωνέζας δημιουργού Laura Poitras, η οποία έχει τιμηθεί με Όσκαρ πριν 10 χρόνια και ξαναπροτάθηκε στην απονομή του 2023 με το συγκεκριμένο έργο που πρόβαλλε σε μία απολύτως εύστοχη επιλογή η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας και η πρόεδρος της, Ελένη Δάσιου τη Δευτέρα 16-12-2024 στις 19.00 και στις 21.30 στην αίθουσα 3 των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Αυτή ήταν η 11η ταινία του φετινού α’ κύκλου προβολών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μετά τις γιορτές, την Δευτέρα 13-1-2025 με την προβολή του Γαλλοβελγικού φιλμ παραγωγής 2023, σε σκηνοθεσία του Ρομπέν Καμπιγιό, «Κόκκινο Νησί» που εκτυλίσσεται στην Μαδαγασκάρη.

Έπειτα θα ακολουθήσει ο β’ κύκλος προβολών με 13 ταινίες που θα γνωστοποιήσει η Ελένη Δάσιου με την είσοδο του νέου χρόνου.

Πάντως το πολυβραβευμένο «Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία» που είχε επίκεντρο μία αντισυμβατική, τολμηρή και ευαίσθητη καλλιτέχνιδα, την Αμερικανίδα φωτογράφο Nan Goldin, στα 71 της χρόνια σήμερα και τον αγώνα της για δικαίωση απέναντι στην ζάμπλουτη οικογένεια Σάκλερ που διακινούσε στην Αμερική οπιοειδή φάρμακα που προκαλούσαν εξαρτήσεις ακόμη και το θάνατο, ήταν πράγματι συγκλονιστικό και έδειχνε πως μέσα από την οργάνωση της P.A.I.N., κατάφερε η Γκόλντιν αυτό που δεν μπόρεσαν οι πολιτικοί (Κογκρέσο), σχεδόν ούτε και η δικαιοσύνη. Πάντως και από τα πιο φορτισμένα σημεία του φιλμ εκτός από το φινάλε και τη δίκη μέσω «τηλεδιάσκεψης» παρουσία των «αμίλητων» κατηγορουμένων, ήταν και το κομμάτι για την «καταραμένη» περίοδο της έξαρσης του Aids, το δεύτερο μισό των 80ς και στις αρχές των 90ς.

Μία ταινία που αποδεικνύει το πολύ υψηλό πραγματικά επίπεδο που έχει ανέβει στο εξωτερικό, το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ.