Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: "Όλη η Ομορφιά και η αιματοχυσία" τη Δευτέρα 16-12

Βέβαια, η βραβευμένη με Οσκαρ για το «Citizenfour» σκηνοθέτης καταφέρνει με το υπέροχο (από τον τίτλο και μόνο) «All The Beauty And The Bloodshed» να επιτύχει όλα τα παραπάνω αναφορικά με τη σπουδαία φωτογράφο Ναν Γκόλντιν, αλλά πηγαίνει πολλά πιο βήματα πιο πέρα με το πορτρέτο μιας καλλιτέχνη και ακτιβίστριας, που συνδυάζει το ατομικό τραύμα με το συλλογικό και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Κάνει δηλαδή μια βαθιά πολιτική ταινία.

*Η Laura Poitras, παραγωγός και σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1964 στη Βοστώνη, Η.Π.Α. Για τις ταινίες της έχει κερδίσει 1 Βραβείο Όσκαρ, 46 ακόμη βραβεία και 64 υποψηφιότητες. Φιλμογραφία: Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία (2022), Terror Contagion (Short 2021), The Year of the Everlasting Storm (2021), Project X (Short 2016), Risk (2016), Έντουαρντ Σνόουντεν: Citizenfour (2014), Death of a Prisoner (Short 2013), The Program (Short 2012), O'Say Can You See (Short 2011), P.O.V. (TV Series 2006–2010), Ο όρκος (2010), Πατρίδα μου, πατρίδα μου (2006), Flag Wars (2003).

