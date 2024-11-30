Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 1η και τη Δευτέρα 2-12-2024

Κηδείες- Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ.
ΝΙΦΟΡΑ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 12 / 2024
ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:15 Μ.Μ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΝΙΦΟΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡ.
ΧΟΡΤΑΡΕΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 / 12 / 2024
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΡΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΡΕΤΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΣΩΡΡΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.) ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 – 12 – 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΥΛΩΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΩΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΛΑΜΠΗ) ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
τ ΜΗΧΑΝΙΚΟ PIRELLI HELLAS
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Δευτέρα 2-12-2024 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Κορίνα
Τα παιδιά του: Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου, Νάντια και Κων/νος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος
Τα εγγόνια του: Νίκος, Λάμπης, Χρήστος, Κορίνα
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Δευτέρα 2-12-2024 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
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Η σύζυγος: Ευγενία
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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Κηδεία
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΜΩΡΑΪΤΗ
(ΕΤΩΝ 87)
Θανόντα, κηδεύουμε Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστελοκάμπου
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Προαστίου
Η σύζυγος: ΑΡΓΥΡΩ
Τα παιδιά του: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΡΔΕΛΛΑ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τα εγγόνια του: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ
(ΕΤΩΝ 93 )
ΚΟΙΜΙΘΗΣΑ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ
Η ΤΑΘΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΜΑΡΙΑΜ ΜΟΝΑΧΗ, ΒΡΥΑΙΝΗ ΜΟΝΑΧΗ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΒΛΑΧΟ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2024 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΑΒΒΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
2610-426787 - 6973698042 - 6906611060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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