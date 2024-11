Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 14 έως και 20-11-2024

Το πρόγραμμα προβολών στις 8 αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 14 έως και 20 Νοεμβρίου 2024 έχει ως εξής:

Αίθουσα 7 στις 20.20 και στις 22.40 καθημερινά

"Το Διπλανό Δωμάτιο - The Room Next Door"

Η νέα δημιουργία του Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ κατέκτησε το Χρυσό Λιοντάρι στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

Παίζουν οι πρωτοκλασάτες πρωταγωνίστριες Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ, τιμημένες και οι δύο με βραβείο Όσκαρ. Η ταινία, το σενάτιο της οποίας έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα "What Are You Going Through" της Sigrid Nunez, ακολουθεί την Ίνγκριντ, μια διάσημη συγγραφέα η οποία προσπαθεί να αναζωπυρώσει τη σχέση της με την Μάρτα, μια πολεμική ανταποκρίτρια. Δυο γυναίκες που αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη φιλία και τη σεξουαλικότητα, επηρεασμένες από τη βία της αστικής καθημερινότητας και του πολέμου. Δυο γυναίκες που είναι βυθισμένες στο παρελθόν τους, ώσπου μια αναπάντεχη αλλαγή θα έρθει να δοκιμάσει αποφασιστικά τη δυναμικότητα της σχέσης τους. Δίπλα στην 64χρονη Τίλντα Σουίντον και την 63χρονη Τζούλιαν Μουρ, εμφανίζονται και οι Αλεσάντρο Νίβολα, Τζον Τουρτούρο και Μελίνα Μάθιους.

Η ταινία προγραμματίζεται για έξοδο & στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου 2024 από την Sony Pictures Classics.

Στην πρώτη του αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους, ο γεννημένος το 1949, Αλμοδόβαρ συνεχίζει να πλέκει το εγκώμιο της γυναικείας φύσης ως μιας μυστηριακής και ασταμάτητης δύναμης, γεμάτης θάρρος και ενσυναίσθηση απέναντι σε αντιξοότητες. Μια εξαιρετικά εκτελεσμένη ωδή στη φιλία, μια δυνατή επιχειρηματολογία για το δικαίωμα του ατόμου να καθορίζει τη μοίρα του και δήλωση πίστης στη συντροφικότητα ως ελπίδα σε έναν κόσμο που δείχνει να τη χάνει ολοένα και περισσότερο, όπως ανέφερε & το κείμενο των 30ως Νυχτών Πρεμιέρας στην Αθήνα όπου το "Διπλανό Δωμάτιο" ήταν η ταινία Λήξης.

Διάρκεια: 107 λεπτά.

Διανομή από την Tanweer.