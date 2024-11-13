Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15-11-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 82)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 14/11/2024 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Σκιαδά (Δήμου Ερυμάνθου).
Η σύζυγος: Λεμονιά
Τα παιδιά του: Γεωργία & Αλέξιος Μπουρτζίλας, Παναγιώτης & Αγγελική Δημοπούλου, Νικολίτσα Δημοπούλου, Γεώργιος Δημόπουλος, Ανδρέας & Αντωνία Δημοπούλου
Τα εγγόνια του: Αικατερίνη, Μαρία, Δημοσθένης, Λυδία, αβάπτιστο
Οι αδλεφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΓΑΡΔΕΛΗ
ΕΤΩΝ: 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2024 & ΩΡΑ 1:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΑΚΑΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΓΑΡΔΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141, ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΑΛ. ΠΕΓΙΑΖΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/11/24 & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΕΓΙΑΖΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΓΙΑΖΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΓΙΑΖΗ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΘΕΜ. ΜΠΕΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΠΑΥΛΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141, ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΜΑΤΖΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΝΕΦΕΛΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2024 & ΩΡΑ 12:00 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. (Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΘΑΛΙΑ, ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΛ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ, ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΪΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΙΡΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ 2610337037.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 94)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΦΝΗ (ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΟΥΜΟΥΘΡΕΪΚΑ ΗΛΕΙΑΣ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΚΑΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ 2610337037.
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