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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15-11-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 82)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 14/11/2024 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Σκιαδά (Δήμου Ερυμάνθου).

Η σύζυγος: Λεμονιά

Τα παιδιά του: Γεωργία & Αλέξιος Μπουρτζίλας, Παναγιώτης & Αγγελική Δημοπούλου, Νικολίτσα Δημοπούλου, Γεώργιος Δημόπουλος, Ανδρέας & Αντωνία Δημοπούλου

Τα εγγόνια του: Αικατερίνη, Μαρία, Δημοσθένης, Λυδία, αβάπτιστο

Οι αδλεφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΓΑΡΔΕΛΗ 

ΕΤΩΝ: 83 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2024 & ΩΡΑ 1:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΑΚΑΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΓΑΡΔΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ 

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ: 2610 430141,  ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 -  Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΑΛ. ΠΕΓΙΑΖΗ 

ΕΤΩΝ 86 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/11/24 & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΕΓΙΑΖΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΓΙΑΖΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΓΙΑΖΗ,  ΜΑΡΙΑ χήρα ΘΕΜ. ΜΠΕΝΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΠΑΥΛΙΝΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ 

 ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ 

 ΤΗΛ: 2610 430141,  ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ)  Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΜΑΤΖΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΝΕΦΕΛΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2024 & ΩΡΑ 12:00 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. (Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΘΑΛΙΑ, ΦΩΤΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΛ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ, ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΪΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΙΡΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ 2610337037.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 94)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΦΝΗ (ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΟΥΜΟΥΘΡΕΪΚΑ ΗΛΕΙΑΣ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΚΑΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ 2610337037.

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