Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 7 έως και 13-11-2024

Μετά την απαγωγή του Άγιου Βασίλη (κωδικό όνομα: Red One), ο Αρχηγός Ασφάλειας του Βόρειου Πόλου (τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον) πρέπει να συνεργαστεί με τον πιο διαβόητο κυνηγό επικηρυγμένων στον κόσμο (ο αγαπημένος Captain America, Κρις Έβανς) για να σώσει τα Χριστούγεννα. Μαζί τους η Λούσι Λιού και ο βραβευμένος με Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου, Τζέι Κέι Σίμονς.

"Red One"

Διανομή από την The Film Group.

"The Substance: Το Ελιξήριο της νιότης"

"Ζούμε τη στιγμή-We Live in Time" Διάρκεια: 107 λεπτά. Δραματική ταινία Αγγλογαλλικής παραγωγής 2024 σε σκηνοθεσία του Τζον Κρόουλι.

Αίθουσα 6 στις 16.10 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο)

«Looney Tunes: Ο Πόρκι και ο Ντάφι σώζουν τη Γη -The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie"

Σε σκηνοθεσία του Πίτερ Μπράουνγκαρντ.

Θεότρελλη -looney- περιπέτεια animation με τους κλασικούς & αγαπημένους των παιδιών, χαρακτήρες των looney tunes.

Δανείζουν τις φωνές ους οι: Σταύρος Σιούλης, Χρήστος Συριώτης, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Βασίλης Μήλιος, Γιάννης Υφαντής, Χίλντα Ηλιοπούλου, Άννα Σταματίου, Γιώργος Σκούφης.

Διάρκεια: 91 λεπτά



Διανομή: Feelgood Entertainment.

Η ταινία στο ξεκίνημα της έκοψε στη χώρα μας 13.000 εισιτήρια.