Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου

They Shot the Piano Player

The Seed of the Sacred Fig

The Room Next Door

No Other Land

Μοχάμαντ Ρασούλοφ, «The Seed of the Sacred Fig»

Η Ακαδημία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία και το κορυφαίο βραβείο που επεκτάθηκε φέτος και συμπεριλαμβάνει & ντοκιμαντέρ και animation φιλμ μεγάλου μήκους, διεκδικούν μεταξύ άλλων οι ταινίες «Bye Bye Tiberias» της Λίνα Σουαλέμ, «Dahomey» της Μάτι Ντιοπ, «Flow» του Γκιντς Ζιλμπαλόντις, «No Other Land» των Γιουβάλ Αβραάμ, Μπάζελ Άντρα, Ρέιτσελ Σόρ, Χάμνταν Μπαλάλ, «The Seed of the Sacred Fig» του Μοχάμεντ Ρασούλοφ και το «Vermiglio» της Μόρα Ντελπέρο.

Τα φιλμ «Emilia Pérez», « The Substance: Το Ελιξήριο της νιότης » και «The Room Next Door» διεκδικούν το φετινό βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ

Bye Bye Tiberias

Dahomey

In Limbo

No Other Land

Soundtrack to a Coup D'Etat.

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία

Ρενάτε Ράινσβε (Armand)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Τρίνε Ντίρχολμ (The Girl With the Needle)

Βικτόρια Κάρμεν Σόνε (The Girl With the Needle)

Τίλντα Σουίντον (The Room Next Door).

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία

Φραντς Ρογκόφσκι (Bird)

Ρέιφ Φάινς (Conclave - Κονκλάβιο) - η ταινία κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας την Πέμπτη 7-11 και θα παιχθεί & στην Πάτρα,

Λαρς Αϊντινγκερ (Dying)

Ντάνιελ Κρεγκ (Queer)

Αμπου Σανγκάρ (Souleymane's Story).

Καλύτερο Σενάριο

Emilia Perez

The Girl With the Needle

The Room Next Door

The Seed of the Sacred Fig

The Substance: Το Ελιξήριο της νιότης.

Βραβείο FIPRESCI

Armand

Hoard

Kneecap

Santosh

The New Year That Never Came

Toxic.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού

Lars is LOL

The Remarkable Life of Ibelin

Winners.