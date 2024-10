Πρωτιά για το «Venom: Η Τελευταία Πράξη» στην Ελλάδα - Παίζεται και στην Πάτρα

To "Venom: The Last Dance" με τον Τομ Χάρντι έπιασε κορυφή όπως αναμενόταν τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας.

Στην Ελλάδα το 4ήμερο 24-27 Οκτωβρίου 2024, το φιλμ της Κέλι Μάρσελ με τον χαρισματικό Τομ Χάρντι και πάλι στο ρόλο του Venom, ενός από τους πιο γνωστούς, περίπλοκους αλλά και αποκρουστικούς χαρακτήρες της Marvel, έκοψε σε 104 αίθουσες πανελλαδικά, 31.222 εισιτήρια (σύνολο εισιτηρίων μέχρι σήμερα: 37.601). Η ταινία παίζεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Στη Βόρειο Αμερική το άνοιγμα της ταινίας δεν ήταν εντυπωσιακό, είναι αλήθεια.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία βγήκε σε 4.131 αίθουσες & απέφερε 51 εκατ. δολάρια στο τριήμερο της πρεμιέρας της, νούμερο χαμηλότερο των προσδοκιών. Πάντως το φιλμ "Venom: The Last Dance - Venom: Η Τελευταία Πράξη" κινήθηκε καλύτερα στον υπόλοιπο κόσμο συγκεντρώνοντας 124 εκατ. δολάρια με τα συνολικά παγκόσμια έσοδα να ανέρχονται στα 175 εκατ., έναντι του προϋπολογισμού της που ήταν 120 εκατ. δολάρια.

Αναφορικά με το άνοιγμα της ταινίας στις ΗΠΑ, θεωρείται το χαμηλότερο του franchise. Το πρώτο "Venom" τον Οκτώβριο του 2018 είχε κάνει ξεκίνημα 80 εκατ. δολαρίων στο πρώτο του τριήμερο στις ΗΠΑ και 856,1 εκ. συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις ενώ το "Venom: Let There Be Carnage" (2021) είχε συγκεντρώσει 90 εκ. στην πρεμιέρα του και έκλεισε τον κύκλο του με 506,8 εκατ. δολάρια.

Στις άλλες πρεμιέρες, το τιμημένο με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών, “Anora” του Σον Μπέικερ, σύμφωνα με το flix.gr, έκοψε σε 56 αίθουσες πανελλαδικά, συνολικά μέχρι σήμερα 11.550 εισιτήρια (στην Πάτρα προβάλλεται στη 2η αίθουσα του Πάνθεον και στη Βέο Μάρε – Options Cinemas). H αλήθεια είναι πως καθότι μία καθαρά σινεφίλ δημιουργία και με δάφνες από τις Κάννες, αναμενόταν να πάει καλύτερα πράγμα που δεν συνέβη.