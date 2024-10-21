Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 22-10-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 59
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-10-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΚΚΑΤΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΙΣΜΗΝΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΕΜΑΝΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΟΛΓΑ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη µας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) ΑΝΑΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΕΤΩΝ 73
Θανούσα κηδεύουµε την Τρίτη 22/10/2024 & ώρα 11 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Αγγελική Καρφίτσα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Ευστράτιος, Αλέξανδρος
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΙΩΑΝΝΗ Νικ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 95
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 11 π.μ. εκ της οικίας μας και εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Καγκάδι Αχαΐας και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του
Τα τέκνα του: Βασιλική Κουτούλα, Νικόλαος & Γεωργία Κουτούλα
Τα εγγόνια του: Σοφία, Ιωάννης, Αθανασία
Τα αδέλφια του: Παναγιώτης & Βασιλική Κουτούλα
Τα δισέγγονα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ. 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129.
parazafeirisfunerals.gr - email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 68)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 1 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΓΥΡΩ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΛΙΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/10/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΛΑΛΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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