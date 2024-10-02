Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4-10-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
(ΕΤΩΝ 72)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Τ.Ε.) - ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ,
ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & HARALD EIKANGER
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΛΙΛΗ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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