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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4-10-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ

(ΕΤΩΝ 72)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

ΟΙ ΦΙΛΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Τ.Ε.) - ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/10/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ,

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & HARALD EIKANGER

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΛΙΛΗ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ     

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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