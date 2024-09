Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 26-9 έως και 2-10-2024

Εν αναμονή του "Joker: Τρέλα για Δύο" με τον Χοακίν Φίνιξ & την Lady Gaga που ξεκινά preview προβολές την Τετάρτη 2-10, στις νέες ταινίες της εβδομάδας περιλαμβάνεται το "Ραντεβού με έναν Serial Killer"

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas στην Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα την εβδομάδα από την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024 έχει ως εξής, όπωςανακοινώθηκε: Αίθουσα 7 στις 20.10 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 3 στις 19.20 μόνο την Τετάρτη 2/10 "Ραντεβού με έναν Serial Killer - Woman of the Hour" Ταινία μυστηρίου που βασίζεται σ' ένα απίστευτο αληθινό γεγονός. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της 39χρονης Αμερικανίδας ηθοποιού Άνα Κέντρικ ("Ραντεβού τον Αέρα", "Ο Σκοτ Πίλγκριμ Εναντίον των 7 Πρώην", "Ο Κανόνας της σιωπής"), η οποία επίσης παίζει. Πρόκειται για την ιστορία του Ρόντνι Αλκάλα (1943-2021), ο οποίος το 1978, παρά το γεγονός πως εν αγνοία όλων είχε δολοφονήσει πέντε γυναίκες, αποφασίζει να πάρει μέρος στην εκπομπή "The Dating Game" ώστε να κερδίσει ένα ραντεβού με κάποια εργένισσα. Ο Αλκάλα, μάλιστα, κατάφερε να πετύχει το στόχο του, όμως, το αθώο προσωπείο του είχε αρχίσει ήδη να καταρρέει. Παίζουν οι ηθοποιοί: Anna Kendrick, Daniel Zovatto, Nicolette Robinson, Tony Hale. Σενάριο: Ian McDonald. Το φιλμ προβλήθηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2023 και θα βγει 18-10 από το Netflix στις Αμερικάνικες αίθουσες. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 94 λεπτά

Αίθουσα 3 στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 1 στις 20.15 μόνο την Τετάρτη 2-10 "Φοβάμαι - Afraid" Φιλμ τρόμου επιστημονικής φαντασίας Αμερικανικής παραγωγής 2024 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του 54χρονου Νεουορκέζου Chris Weitz, ο οποίος είναι κυρίως γνωστός για τη δουλειά του μαζί με τον αδελφό του, Paul στα φιλμ American Pie και About a Boy. Στο "Φοβάμαι" που έχει ήδη βγει στις αίθουσες του εξωτερικού με εισπράξεις μέχρι στιγμής 11.5 εκατ. δολάρια, "μπαμπούλας" είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κέρτις και η οικογένειά του επιλέγονται για να δοκιμάσουν μια νέα επαναστατική οικιακή συσκευή: μια ψηφιακή οικογενειακή βοηθό που ονομάζεται AIA. Μόλις η συσκευή και όλοι οι αισθητήρες και οι κάμερες εγκατασταθούν στο σπίτι τους, η AIA φαίνεται να μπορεί να κάνει τα πάντα. Μαθαίνει τις συμπεριφορές της οικογένειας και αρχίζει να προβλέπει τις ανάγκες τους. Και μπορεί να διασφαλίσει ότι τίποτα - και κανείς - δεν θα μπει στο δρόμο της οικογένειάς της. Παίζουν οι John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, Ashley Romans, Greg Hill, Riki Lindhome, David Dastmalchian, Keith Carradine, κ.α. Διάρκεια: 84 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 15 ετών.

Αίθουσα 2 στις 18.20 μόνο την Τετάρτη 2-10, και στις 22.50 καθημερινά εκτός Τετάρτης "Το Κάλεσμα του Σπουργιτιού - Sparrow's Call" Αγγλόφωνο ψυχολογικό θρίλερ παραγωγής 2023 σε σενάριο της Βασιλικής Βλάχου (Billie Vee) και σκηνοθεσία Τιμ Κεντ. Όταν ένας διακεκριμένος πανεπιστημιακός και συγγραφέας, σώζει από απόπειρα κακοποίησης στο δρόμο μια φτωχή χορεύτρια, ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια σχέση που φτάνει στα άκρα. Διανομή από την εταιρεία Rosebud.21. Η ταινία ακροβατώντας μεταξύ εκδίκησης και συγχώρεσης, πραγματεύεται τις επιπτώσεις μιας παράνομης ερωτικής σχέσης και θέτει ερωτήματα περί ηθικής και εκμετάλλευσης. Σε σκηνοθεσία του πρωτοεμφανιζόμενου Tim Kent, το φιλμ κέρδισε το βραβείο καλύτερου θρίλερ στο London Independent Film Festival και συμμετείχε ως ταινία λήξης στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Η Βασιλική Βλάχου (Billie Vee) εκτός του ότι έχει γράψει το σενάριο, πρωταγωνιστεί κιόλας δίπλα στον David Bark-Jones. Σημείωμα σκηνοθέτη "Εάν σου δινόταν η ευκαιρία να ζήσεις τις πιο σκοτεινές επιθυμίες σου, τί θα έκανες; Αυτό είναι που με ενέπνευσε στο Sparrow’s Call. Ήθελα να εξερευνήσω την εγγενή σύγκρουση μεταξύ της καθημερινότητας της ζωής μας και των πιο απόκρυφων σκέψεών μας. Η ταινία περνά από το «συνηθισμένο» και το «φυσιολογικό» στην ακρότητα μιας φαντασίωσης η οποία τελικά πραγματοποιείται και για την οποία πάντα υπάρχει κάποιο τίμημα". Παίζουν και οι Γιασμίν Χόλνες-Ντόουβ, Βάλερι Κόλγκαν. Διάρκεια: 99 λεπτά. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών.

Αίθουσα 4 στις 18.10 μόνο την Τετάρτη και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Γάτος Δεκάψυχος - Ten Lives" Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων Αγγλικής παραγωγής σε σκηνοθεσία του Chris Jenkins & σενάριο των Jenkins, Karen Wengrod και Ken Cinnamon. Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια της ταινίας ακούγονται οι φωνές των Mo Gilligan, Simone Ashley, Sophie Okonedo, Zayn Malik, Dylan Llewellyn, Jeremy Swift, Tabitha Cross και Bill Nighy. Το φιλμ είχε κάνει την πρεμιέρα του τον περασμένο Ιανουάριο στο Φεστιβάλ Σάντανς στη Γιούτα ενώ στις Βρετανικές αίθουσες βγήκε τον Απρίλιο 2024. O Μπέκετ, ένας παραχαϊδεμένος γάτος, θεωρεί δεδομένη την καλοτυχία του: τον έχει διασώσει και αγαπήσει η Ρόουζ, μία ευγενική και παθιασμένη φοιτήτρια που θέλει να σώσει τις μέλισσες. Αλλά όλα θα αλλάξουν, όταν χάνει -εντελώς απερίσκεπτα- την τελευταία ζωή του. Έτσι, ο Μπέκετ θα μεταμορφωθεί από εγωκεντρικό κατοικίδιο σε έναν ήρωα που θυσιάζεται για τους άλλους. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 88 λεπτά.

Αίθουσα 2 στις 20.30 και στις 23.30 μόνο την Τετάρτη 2-10, Αίθουσα 3 στις 21.30 μόνο την Τετάρτη 2-10, Αίθουσα 4 στις 20.00 και στις 23.00 μόνο την Τετάρτη, Αίθουσα 5 στις 19.00 και στις 22.00 μόνο την Τετάρτη, Αίθουσα 6 στις 18.00, στις 21.00 και στις 0.00 μόνο την Τετάρτη, Αίθουσα 7 στις 19.30 και στις 22.30 μόνο την Τετάρτη 2-10 "Joker: Τρέλα για Δύο - Joker: Folie a Deux" Η μιούζικαλ επιστροφή του απειλητικού αντιήρωα που χάρισε πριν μερικά χρόνια το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου στον Χοακίν Φίνιξ. Στη συνέχεια λοιπόν του εξαιρετικά επιτυχημένου "Joker" του Τοντ Φίλιπς, του 2019, ο Χοακίν Φίνιξ επιστρέφει στο ρόλο του Άρθουρ Φλεκ/Τζόκερ, ενώ η σούπερ σταρ Lady Gaga ντεμπουτάρει ως Χάρλεϊ Κουίν. Η Κουίν αποτελεί τον έρωτα της ζωής του Τζόκερ, με το νέο τρέιλερ να απεικονίζει το ζευγάρι ως θριαμβευτές της δημοσιότητας, φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζουν το δικό τους τηλεοπτικό σόου. Το σίκουελ του φιλμ «Joker» έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πριν λίγο καιρό και έλαβε ανάμεικτες κριτικές. Η πολυαναμενόμενη και ήδη πολυδιαφημισμένη ταινία προβάλλεται σε previews από τις 2/10, ενώ κανονικά θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την Πέμπτη 3/10. Διανομή από την Tanweer. Στo πλευρό του Φίνιξ και της Lady Gaga παίζουν οι Μπρένταν Γκλίσον, Κάθριν Κίνερ, Τζέικομπ Λόφλαντ, Χάρι Λότεϊ και Ζάζι Μπιτζ. Ο Τοντ Φίλιπς βρίσκεται ξανά στη σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Σκοτ Σίλβερ. Διάρκεια: 138 λεπτά. Για την ταινία έχει ήδη ξεκινήσει η προπώληση - προκράτηση εισιτηρίων.

Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά πλην Τετάρτης "Μην σε Αγγίξει το Κακό - Never Let go" Ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία Alexandre Aja με τη βραβευμένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου (Ο Χορός των τεράτων) Χάλε Μπέρι. Μια υπερπροστατευτική μητέρα φτάνει στα άκρα για να προστατέψει τα παιδιά της, όταν μια απροσδιόριστη πλην κακή οντότητα απειλεί αιφνιδιαστικά να τους εξοντώσει. Πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ/τρόμου με την υπογραφή του 46χρονου οραματιστή σκηνοθέτη Alexandre Aja (The Hills Have Eyes, Crawl) και τα δημιουργικά μυαλά πίσω από τη σειρά "Stranger Things" και το "Arrival". Παραγωγοί είναι οι Shawn Levy, Dan Cohen, Alexandre Aja και Dan Levine. Διάρκεια: 101 λεπτά. Παίζουν και οι οι Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins, Matthew Kevin Anderson, Christin Park, Stephanie Lavigne. Στο ξεκίνημα προβολής του στη χώρα μας το φιλμ έκοψε 1.598 εισιτήρια. Στις ΗΠΑ το "Never Let Go" ξεκίνησε με εισπράξεις περίπου 5 εκατ. δολαρίων. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 8 στις 21.20 καθημερινά πλην Τετάρτης "Buzzheart" Ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του 54χρονου Έλληνα δημιουργού Ντένη Ηλιάδη ("Το Τελευταίο Σπίτι Αριστερά", "Hardcore") με πρωταγωνιστές την Εβελίνα Παπούλια, την Κωνσταντίνα Μεσσήνη, και τους Γιώργο Λιάντο & Κλαούντιο Κάγια. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα 19χρονο ο οποίος, παρότι πιστεύει πως δεν έχει ελπίδες, ζητά από μια κοπέλα να βγουν και προς μεγάλη έκπληξή του, εκείνη τον προσκαλεί στο εξοχικό των γονιών της. Με τη σειρά τους, αυτοί του εκμυστηρεύονται πως η κόρη τους αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και για αυτό, πρέπει να τον υποβάλλουν σε τεστ συμπεριφοράς για να βεβαιωθούν πως είναι ο κατάλληλος για εκείνη. Ο νεαρός δέχεται, αλλά οι δοκιμασίες γίνονται πολύ τρομακτικές, πολύ επικίνδυνες, πολύ γρήγορα. Ο Ντένης Ηλιάδης είχε γυρίσει το 2004 το «Hardcore» με την Κατερίνα Τσάβαλου που ήταν βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Αλέκας Λάσκου. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 110 λεπτά. Στο ξεκίνημα προβολής του το "Buzzheart" έκοψε κοντά στα 2.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 22.15 μόνο την Τετάρτη, Αίθουσα 4 στις 20.40 και στις 23.00 καθημερινά εκτός Τετάρτης "Κραυγή σιωπής - Speak no Evil" Φιλμ ψυχολογικού τρόμου σε σκηνοθεσία του 51χρονου Βρετανού δημιουργού James Watkins, κυρίως γνωστού για τη δουλειά του στα «Eden Lake» και «The Woman in Black». Το «Speak No Evil» αποτελεί την αγγλόφωνη διασκευή (ριμέικ) ενός Δανέζικου θρίλερ του 2022 που είχε σκηνοθετήσει ο Christian Tafdrup και είχε κάνει πρεμιέρα στο 38ο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου - Sundance Film Festival. Στο ριμέικ του James Watkins πρωταγωνιστεί ο 45χρονος Τζέιμς ΜακΑβόι της «Εξιλέωσης», του «The Conspirator» του Ρ. Ρέντφορντ και του «Διχασμένου». Όταν μία οικογένεια Αμερικανών προσκαλείται να περάσει το σαββατοκύριακο στο ειδυλλιακό εξοχικό μίας γοητευτικής οικογένειας Βρετανών, με τους οποίους έγιναν φίλοι στις διακοπές, αυτό που ξεκινάει σαν μία ονειρική απόδραση σύντομα παρεκτρέπεται και εξελίσσεται σε έναν διαταραγμένο, ψυχολογικό εφιάλτη. Διάρκεια: 110 λεπτά. Διανομή: Tanweer. Παίζουν εκτός από τον Σκωτσέζο James McAvoy, η Καναδή ηθοποιός Mackenzie Davis, οι Aisling Franciosi, Alix West Lefler, Dan Hough και ο Scoot McNairy. Οι παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι έως τώρα 43,1 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η "Κραυγή σιωπής" έκανε ξεκίνημα με 9.998 εισιτήρια σε 80 αίθουσες πανελλαδικά.

Αίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά πλην Τετάρτης "Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης" Τρεις και πλέον δεκαετίες από την κυκλοφορία του πρώτου φιλμ "Σκαθαροζούμης" (1988), του horror μιούζικαλ με στοιχεία κωμωδίας που απογείωσε τη φήμη του σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον ("Ο Ψαλιδοχέρης", "Batman", "Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ"), οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται την πολυαναμενόμενη συνέχειά του με τίτλο, "Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης". Για τις ανάγκες του σίκουελ επιστρέφει το πρωτότυπο καστ, δηλαδή ο Μάικλ Κίτον που ενσαρκώνει το σαρδόνιο φάντασμα του τίτλου, όπως επίσης η Γουινόνα Ράιντερ (είχε πρωταγωνιστήσει και στον «Ψαλιδοχέρη» το 1990) και η Κάθριν Ο’Χάρα, στο ρόλο της μητέρας και κόρης που στοιχειώνονται από τον Σκαθαροζούμη. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, μαζί τους θα είναι και η κινηματογραφική κόρη της Ράιντερ, την οποία υποδύεται η ανερχόμενη σταρ Τζένα Ορτέγκα ("Wednesday", "Scream").



Αφορμή για τις νέες περιπέτειές τους αποτελεί μια οικογενειακή τραγωδία η οποία ωθεί τις πρωταγωνίστριες να επιστρέψουν στην έπαυλη όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί, η ανήσυχη ηρωίδα που ενσαρκώνει η Ορτέγκα κάνει ένα τεράστιο σφάλμα εξερευνώντας τη σοφίτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα ο πονηρος Σκαθαροζούμης να επιστρέψει στη γη. Στην πρωτοκλασάτη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμη την Ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι και σύντροφο πλέον του Τιμ Μπάρτον, και τους Γουίλεμ Νταφόε και Τζάστιν Θερού. Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 130 λεπτά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας ανέχρονται στα 332,8 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας ο «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης» έχει κόψει σε 3 εβδομάδες 36.311 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 1 στις 22.40 καθημερινά πλην Τετάρτης "Κώδικας Κινδύνου - Blink Twice" Η ηθοποιός Ζόι Κράβιτς κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το άγριο ψυχολογικό θρίλερ «Κώδικας Kινδύνου». Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τη βραβευμένη με BAFTA, Ναόμι Άκι (The End of the F***ing World, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody), τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, (Magic Mike, Η χαμένη πόλη), τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Κρίστιαν Σλέιτερ (Mr. Robot), τον Σάιμον Ρεξ (Red Rocket), την Άντρια Αρχόνα (Andor), τον Κάιλ ΜακΛάχλαν (Fallout, Το σπίτι με το ρολόι στον τοίχο), τη βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου, Τζίνα Ντέιβις (Αταίριαστοι εραστές) και την Άλια Σόκατ (Σε άγνωστα νερά, Search Party). Όταν ο δισεκατομμυριούχος Σλέιτερ Κινγκ συναντά την σερβιτόρα Φρίντα σε ένα λαμπερό γκαλά, ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια απρόσμενη έλξη. Ο Σλέιτερ, εμφανώς γοητευμένος, την προσκαλεί σε ένα παραμυθένιο ταξίδι στο ιδιωτικό του νησί, με τον ίδιο και τους φίλους του. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια του παραδείσου, κρύβεται μια σκοτεινή αλήθεια. Καθώς οι μέρες κυλούν και οι νύχτες γίνονται όλο και πιο έντονες, η Φρίντα αρχίζει να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλόκοτα γεγονότα την αναγκάζουν να αμφισβητήσει την πραγματικότητα που την περιβάλλει, και να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από αυτό το ατελείωτο πάρτι, αν θέλει να ξεφύγει ζωντανή. Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν η Κράβιτς με τον E.T. Φάιγκενμπαμ (“High Fidelity”), και την παραγωγή οι Μπρους Κοέν, Τίφανι Πέρσονς, Γκάρετ Λέβιτζ, Κράβιτς και Τέιτουμ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Διανομή από την Τanweer. Τη μουσική υπογράφει η Τσάντα Ντάνσι (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody). Η ταινία είναι της Warner Bros.Pictures. Οι παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ έως τώρα είναι 67,9 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 20.20 καθημερινά πλην Τετάρτης "Lee" Η τιμημένη με Όσκαρ για τα «Σφραγισμένα Χείλη», Βρετανή ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ υποδύεται στο συγκινητικό φιλμ «Lee» το ρόλο της πολεμικής ανταποκρίτριας Λι Μίλερ, ενός πραγματικού προσώπου. Υποδύεται την Ελίζαμπεθ Μίλερ, πρώην μοντέλο και μετέπεοτα θρυλική πολεμική ανταποκρίτρια, η οποία απαθανάτισε με αμείλικτη ειλικρίνεια με την κάμερά της τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η φωτογράφος, η οποία ως το τέλος της ζωής της επέλεξε να αφήσει εν πολλοίς κρυφό το πολύτιμο έργο της, προτού βρεθεί στο μέτωπο είχε εργαστεί ως μοντέλο τη δεκαετία του ‘20, ενώ αργότερα κατέγραψε, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση του Παρισιού από τους Ναζί και το αποτρόπαιο θέαμα του στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Νταχάου. Η ταινία είναι σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αμερικανίδας κινηματογραφίστριας Ellen Kuras και πλάι στην Γουίνσλετ παίζουν οι Άντι Σάμπεργκ, Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, η Μαριόν Κοτιγιάρ (Όσκαρ α’ γυναικείου για το φιλμ «Ζωή σαν τριαντάφυλλο»), η Νοεμί Μερλάν, ο Τζος Ο' Κόνορ

και η Άντρια Ράιζμπορο. Η ταινία αποτελεί ένα προσωπικό «στοίχημα» για την Κέιτ Γουίνσλετ. Διάρκεια: 116 λεπτά. Διανομή: The Film Group. Το φιλμ στο ξεκίνημα προβολής του έκοψε 38 πανελλαδικά, 4,714 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 21.10 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 8 στις 21.15 μόνο την Τετάρτη "Τελειώνει με Εμάς" To κοινωνικοδραματικό φιλμ με πρωταγωνίστρια την Μπλέικ Λάιβλι έχει κάνει παγκόσμια εμπορική επιτυχία με τις εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 334,9 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo. Διανομή από την Feelgood. Σκηνοθεσία: Τζάστιν Μπαλντόνι Παίζουν η Μπλέικ Λάιβλι, ο 40χρονος Τζάστιν Μπαλντόνι που υπογράφει & τη σκηνοθεσία, και ο Μπράντον Σκλέναρ, η Τζένι Σλέιτ, ο Hasan Minhaj, ο Kevin McKidd, κ.α. Σενάριο: Κρίστι Χολ, Κολίν Χούβερ βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ. Το «Τελειώνει με Εμάς» που είναι το πρώτο μυθιστόρημα της Colleen Hoover που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της Lily Bloom (Blake Lively), μιας γυναίκας που ξεπερνά μια τραυματική παιδική ηλικία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Βοστόνη και να κυνηγήσει το όνειρο της ζωής της να ανοίξει τη δική της επιχείρηση. Μια τυχαία συνάντηση με τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni) πυροδοτεί μια έντονη σχέση, αλλά καθώς οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά, η Lily αρχίζει να βλέπει πλευρές του Ryle που της θυμίζουν τη σχέση των γονιών της. Όταν ο πρώτος έρωτας της Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), ξαφνικά μπαίνει ξανά στη ζωή της, η σχέση της με τον Ryle ανατρέπεται και η Lily συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μάθει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να κάνει μια αδύνατη επιλογή για το μέλλον της. Η ταινία στη χώρα μας, σε 4 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 150.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 21.45 καθημερινά εκτός Τετάρτης «Deadpool & Wolverine» Για όσους δεν το είδατε ακόμη, η προβολή του συνεχίζεται αμείωτα και τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ο λόγος για την υπερηρωική συνάντηση 2 αταίριαστων χαρακτήρων. Ο πιο αντι-ηρωικός, αθυρόστομος, αυστηρώς ακατάλληλος και ταυτόχρονα απολαυστικός υπερήρωας του σινεμά, ο Deadpool – Ράιαν Ρέινολντς επέστρεψε πανηγυρικά έχοντας στο πλάι το ταίρι που πάντα επιζητούσε παθιασμένα, τον Wolverine από τους Χ Μen (ο γοητευτικός Χιου Τζάκμαν). Φυσικά, οι δυο τους δε γίνονται αμέσως ομάδα, αφού ο πρώην X-Man βρίσκεται σε πολύ κακή φάση ζωής, όμως ο Deadpool ξέρει πώς να πείθει ακόμα και τον πιο πεισματάρη μεταλλαγμένο. Στην ταινία εμφανίζονται και πολλοί ακόμη σταρ - υπερήρωες, ανάμεσα τους οι Κρις Έβανς, Γουέσλει Σνάπις, Τζένιφερ Γκάρνερ και σε ρόλο έκπληξη ο Τσάνινγκ Τέιτουμ. Συμπρωταγωνιστούν η Έμα Κόριν ως Cassandra Nova και ο γοητευτικός Matthew Macfadyen ως Mr. Paradox καθώς και οι Morena Baccarin, Leslie Uggams. Διάρκεια: 127 λεπτά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στο 1 δις, 317,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 3 στις 18.50 μόνο το σαββατοκύριακο "JUNG KOOK: I AM STILL" Μία μουσική ταινία για τους φαν του Νοτιοκορεάτικου συγκροτήματος BTS. Ο Jung Kook των BTS, ’Ο Ποπ Καλλιτέχνης του 21ου αιώνα’ γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το σόλο single του ‘Seven (feat. Latto)’ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο 2023. Ο Jung Kook έγινε ο 1ος Ασιάτης solo καλλιτέχνης που σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard HOT 100, Global 200, και Global 200 Excl. US charts. Τα τραγούδια του ‘Seven,’ ‘3D (feat. Jack Harlow),’και ‘Standing Next to You’ μπήκαν στο top 10 του the Billboard HOT 100, ενώ το άλμπουμ του ‘GOLDEN’ ήδη γράφει μουσική ιστορία μένοντας στο Billboard 200 για 24 συνεχείς εβδομάδες. Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις, υλικό από τα παρασκήνια, αποσπάσματα από live εμφανίσεις, κ.α. Το ‘JUNG KOOK: I AM STILL’ διανέμεται από την Trafalgar. Διάρκεια: 93 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 18.40 μόνο Παρασκευή και σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) Ο Δελφινομικρούλης - Dolphin Boy" Σε σκηνοθεσία του Μοχάμαντ Κεϊράντις. Ένα μικρό αγόρι, ο Αμπαν, επιβιώνει από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Για καλή του τύχη, όμως, σώζεται από ένα κοπάδι δελφινιών, ανάμεσα στα οποία και ο Σέφιντ, ένα μικρό δελφίνι που αμέσως γίνεται αχώριστος με τον Αμπαν. Το αγόρι και το δελφίνι μεγαλώνουν παρέα σαν αδέλφια, διασκεδάζοντας τους πάντες γύρω τους με τα παιχνίδια και τα κόλπα τους. Όμως, μια μέρα η γαλήνη του χαρούμενου κόσμου τους θα διαταραχτεί από την άφιξη ενός κακού Χταποδιού, που θέλει να εξουσιάζει τον υποβρύχιο κόσμο. Ο Αμπαν εξορίζεται στην ξηρά, όπου τον βρίσκει και τον φροντίζει ένας καλόκαρδος άνδρας της θάλασσας. Με τη βοήθειά του, το αγόρι θα ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι για να λύσει το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας, αλλά και να βοηθήσει τον υποβρύχιο κόσμο να αντιμετωπίσει τον μεγάλο του εχθρό. Πρόκειται για μία πρωτότυπη «υποβρύχια» περιπέτεια κινουμένων σχεδίων συμπαραγωγής Τουρκίας και Ιράν 2022, ιδανική για τους μικρούς θεατές. Παραγωγή: Μοχάμεντ Χαμεντάνι Σενάριο: Μοχάμεντ Χαμεντάνι, Μοχάμαντ Κεϊράντις, Αμπντουλά Μαλέκι, Μοχάμαντ Σοκούχι. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών: Μιχάλης Αποσκίτης, Μυρτώ Ναούμ, Κώστας Αποστολίδης, Κώστας Τερζάκης. Διάρκεια: 90 λεπτά. Διανομή: Rosebud.21.

Αίθουσα 2 στις 18.15 μόνο Παρασκευή και σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 19.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 19.10 μόνο την Τετάρτη 2-10 (μεταγλωττισμένο) "Εγώ ο Απαισιότατος 4 - Despicable Me 4" Ο Γκρου (με τη φωνή του αγαπητού ηθοποιού Στιβ Καρέλ στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια) αντιμετωπίζει έναν νέο άσπονδο εχθρό στο πρόσωπο του Μαξίμ Λε Μαλ (με τη φωνή του Γουίλ Φέρελ) και της μοιραίας φιλενάδας του Βαλεντίνας (η Σοφία Βεργκάρα). Έτσι, για να προστατέψει την οικογένειά του αναγκάζεται να μετακομίσει και να αλλάξει όνομα. Στην καινούρια του γειτονιά, όμως, τον περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Ακόμα δανείζουν τις φωνές τους η Κρίστεν Γουίγκ, οι Πιερ Κοφέν, Τζόι Κινγκ, Στίβεν Κόλμπερτ, Μιράντα Κόσγκροουβ, Κλόι Φάινμαν, Στιβ Κούγκαν, Κρις Ρενό, Ντέινα Γκέιερ, Μάντισον Πόλαν. Η ταινία έχει πάει εξαιρετικά εμπορικά τόσο στο εξωτερικό με εισπράξεις 948,5 εκατ. δολάρια παγκοσμίως μέχρι στιγμής σύμφωνα με το boxofficemojo, ενώ στη χώρα μας έχει φτάσει τα 306.426 εισιτήρια πανελλαδικά. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Γιάννης Ζουγανέλης, Φοίβος Ριμένας, Κατερίνα Γκίργκις, Δανάη Τσούμου, Κατερίνα Πέτσα, Δανάη Νικολάτου, Έλλη Θάνου, Νίκος Νίκας, Κωνσταντίνος Ρεπάνης, Στέλιος Ψαρουδάκης, Μαρία Ζερβού, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Αίθουσα 6 στις 17.20 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Transformers One" Optimus Prime εναντίον Megatron τώρα και σε κινούμενα σχέδια. Το δημοφιλές franchise μας δίνει τώρα και την animation εκδοχή του & φέρνει στην επιφάνεια την άγνωστη σχέση του Optimus Prime και του Megatron, οι οποίοι προτού γίνουν ορκισμένοι εχθροί, μοιράζονταν μια αδερφική φιλία. Οι επιλογές που έκαναν στην πορεία, όμως, άλλαξαν τη μοίρα του πλανήτη Cybertron για πάντα. Η πολυαναμενόμενη ιστορία του πώς οι δύο πιο εμβληματικοί χαρακτήρες στο σύμπαν των Transformers, ο Orion Pax και ο D-16, από φίλοι και σύμμαχοι έγιναν οι ορκισμένοι εχθροί, Optimus Prime και Megatron. Σκηνοθεσία: Josh Cooley. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Keegan-Michael Key, Scarlett Johansson. Διανομή από την Feelgood. To κινηματογραφικό franchise είναι βασισμένο στη σειρά παιχνιδιών Transformers της Hasbro. Η ταινία έκανε ξεκίνημα σε 86 αίθουσες πανελλαδικά, 2.820 εισιτηρίων. Στο εξωτερικό οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 40 εκατ. δολάρια.