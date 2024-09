ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την λαμπερή πρεμιέρα του φιλμ "Buzzheart" του Ντένη Ηλιάδη

Μία σειρά συμπεριφορικών (και άλλων) τεστ ξεκινά, σχεδόν κωμικά στην αρχή - σύντομα όμως τα τεστ γίνονται όλο και πιο τρομακτικά και επικίνδυνα, ενώ σκηνές του παρελθόντος που έρχονται στο φως αρχίζουν να αποκαλύπτουν μία οικογενειακή δομή με εντελώς αντίθετες μεταξύ τους ισορροπίες.

Ο Αργύρης γίνεται πειραματόζωο στο όνομα της αγάπης, προσπαθώντας να επιβιώσει. Κανείς, όμως, δεν είναι αυτό που φαίνεται και ενώ ένα σκοτεινό μυστικό αρχίζει να ξετυλίγεται, το τριήμερο στην εξοχή μετατρέπεται σε ένα πραγματικό πεδίο μάχης που θα τους σημαδέψει όλους.

Το τραγούδι της ταινίας Johnny and Mary ερμηνεύεται από τους The Man from Managra feat. Αφροδίτη Λιάντου, και αποτελεί διασκευή του πρωτότυπου τραγουδιού του Robert Palmer (1980).

Διανομή της ταινίας «Buzzheart» από την Σπέντζος Φιλμ.

Οι φωτ. από την πρεμιέρα εστάλησαν από την εταιρεία διανομής.