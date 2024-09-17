Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18-9-2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ,
ΘΥΓΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡ.
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 42
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 / 9 / 2024
ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΑΞΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΗΛΙΑΣ & ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 - 9 - 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 - 9 – 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΡΙΤΣΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΙΖΗ
(ΕΤΩΝ 73)
Θανούσα, κηδεύουμε Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω Πόλης Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης
Ο σύζυγος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τα παιδιά της: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΔΙΡΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τα εγγόνια της: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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