Πάτρα: Στο Θέατρο act οι Jeremy και Μιχάλης Σεβαστέρης

Ο Jeremy και ο Μιχάλης Σεβαστέρης στην πρώτη τους περιοδεία το 2024 αλωνίζουν την Ελλάδα και έρχονται σε εκλεκτούς προορισμούς για να επιβάλουν την δυναστεία τους.

Κανένας δεν πρόκειται να τους σταματήσει ούτε καν ο ίδιος τους ο εαυτός.

Αυτό το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 μετά τις 21.00 θα είναι στο θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου & θα παρουσιάσουν την παράσταση «ΔΥΝ-ΑΣΤΕΙΑ».

Οι ευεργέτες της κωμωδίας έρχονται στην πόλη σου για να την απελευθερώσουν από τους πραγματικούς δυνάστες της, δηλαδή το άγχος και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Πρόκειται για μια ολιστικής προσέγγισης life couch.

Ο Jeremy μετά από 10 χρόνια YouTube content, 7 σεζόν sold out παραστάσεων με το comedy for the masses σε Αθήνα και επαρχία και 15 χρόνια Κουνγκ Φου, (που δεν κολλάει κάπου αυτό αλλά έπρεπε να συμπληρωθούν 400 λέξεις) έρχεται με φρέσκο υλικό.

Ο Μιχαλης Σεβαστέρης ένας ανερχόμενος κωμικός, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα κάτι αυτό, μπορεί απλά να βρίσκεται στον ημιόροφο, έρχεται και αυτός με φρέσκο υλικό που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Τουλάχιστον τις στιγμές που γελάτε.

Και οι δυο τους έρχονται να μιλήσουν για τα εμπόδια που συναντούν στην καθημερινότητα τους, όπως το πως επιβίωσαν από επίθεση ροτβάιλερ, πως επιβίωσαν από επιθέσεις στο ελληνικό δημόσιο, που παραδόξως είναι πιο επικίνδυνες από ροτβάιλερ.