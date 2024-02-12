Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 13-2-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡ. ΦΟΥΝΤΑ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΦΟΥΝΤΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΝΕΒΙΛ SMITH, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ & CHARMAINE ΦΟΥΝΤΑΣ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΒΕΡΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΛΙΒΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 59
Κηδεύουμε την Τρίτη 13-2-2024 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Βασιλεία
Η κόρη του: Φωτεινή-Μαρία
Τα αδέλφια του: Σπύρος Λιβιέρης, Αγγελική Κόσυφα
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤ. ΤΣΙΠΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΠΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ.) ΚΟΝΤΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ.) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΣΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΟΥΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝ.) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΜΗΛΛΑ
(ΕΤΩΝ 87)
Θανόντα, κηδεύουμε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνταντίνου και Ελένης Αρόης.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης
Η σύζυγος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Τα παιδιά του: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΛΛΑΣ
Τα εγγόνια του: ΛΥΔΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ
Τα αδέλφια του: ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΜΗΛΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ, ΝΙΚΗ χήρα ΑΡΙΣΤ.ΒΥΘΟΥΛΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 57
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΕΝΗ,
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ,
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΡΜΕΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΕΦΕΛΗ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑ ΤΖΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 53
Κηδεύουμε την Τρίτη 13-2-2024 και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο στις Λυγιές Πατρών.
Η σύζυγος: Κων/να
Τα παιδιά του: Ηλίας, Αιμιλία
Τα αδέλφια του: Γεώργιος και Στέλλα Τζούδα, Γεωργία και Γεώργιος Ντανης.
Η πεθερά του: Αιμιλία Μάζη
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Συλλόγου «Η Φλόγα» και υπέρ του Φιλοπτώχου του Ιερού Ναού Παντανάσσης.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΛΑΖΑΝΑ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΑΖΑΝΑ,
ΟΛΥΜΠΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΝΑ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΕΡΟΠΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ,
ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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