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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 13-2-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡ. ΦΟΥΝΤΑ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΦΟΥΝΤΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΝΕΒΙΛ SMITH, ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ & CHARMAINE ΦΟΥΝΤΑΣ.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΒΕΡΡΑ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΛΙΒΙΕΡΗ

ΕΤΩΝ 59

Κηδεύουμε την Τρίτη 13-2-2024 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Βασιλεία

Η κόρη του: Φωτεινή-Μαρία

Τα αδέλφια του: Σπύρος Λιβιέρης, Αγγελική Κόσυφα

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤ. ΤΣΙΠΗ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΠΗ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ.) ΚΟΝΤΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ.) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΔΟΚΙΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΣΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΟΥΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝ.) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΜΗΛΛΑ

(ΕΤΩΝ 87)

Θανόντα, κηδεύουμε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνταντίνου και Ελένης Αρόης.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης

Η σύζυγος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τα παιδιά του: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΛΛΑΣ

Τα εγγόνια του: ΛΥΔΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ

Τα αδέλφια του: ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΜΗΛΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΠΑΝ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ,  ΝΙΚΗ χήρα ΑΡΙΣΤ.ΒΥΘΟΥΛΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΣΠΥΡΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΓΕΡΜΕΝΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 57

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :  ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΕΝΗ,

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΡΜΕΝΗ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ,

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΡΜΕΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΕΦΕΛΗ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ    

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑ ΤΖΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ 53

Κηδεύουμε την Τρίτη 13-2-2024 και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο στις Λυγιές Πατρών.

Η σύζυγος: Κων/να

Τα παιδιά του: Ηλίας, Αιμιλία

Τα αδέλφια του: Γεώργιος και Στέλλα Τζούδα, Γεωργία και Γεώργιος Ντανης.

Η πεθερά του: Αιμιλία Μάζη

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Συλλόγου «Η Φλόγα» και υπέρ του Φιλοπτώχου του Ιερού Ναού Παντανάσσης.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΚΡΙΒΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΛΑΖΑΝΑ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΑΖΑΝΑ,

ΟΛΥΜΠΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΝΑ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΕΡΟΠΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 97

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ,

ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ  

 

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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