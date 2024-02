Αντίο στον Αμερικανό stunt performer Μίκι Γκίλμπερτ στα 87 του χρόνια

Η καριέρα του Mickey Gilbert ήταν εντυπωσιακή σε διάρκεια και έφτασε τα σχεδόν 60 χρόνια.

Ο Gilbert πέθανε τη Δευτέρα 5/2/2024 από φυσικά αίτια στο σπίτι του, στο Camarillo της Καλιφόρνια και την είδηση έκανε γνωστή ο μεγαλύτερος του γιος, Tim Gilbert, ο οποίος εργάζεται επίσης ως stunt performer.

Στην αρχή της καριέρας του, ο Gilbert ήταν αναβάτης αλόγου στο περίφημο επικοιστορικό φιλμ του William Wyler, "Ben-Hur" (1959) ενώ είχε υποδυθεί και έναν ληστή τραπεζών στο γουέστερν του Sam Peckinpah "The Wild Bunch -Άγρια Συμμορία" (1969).

Το βιογραφικό του Gilbert περιλαμβάνει stunts στα φιλμ “Earthquake” (1974), “The Towering Inferno – Ο Πύργος της κολάσεως” (1974), “The Wind and the Lion” (1975), “The Return of a Man Called Horse” (1976), “The Blues Brothers” (1980) “City Slickers” (1991), “The Last of the Mohicans” (1992) με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις, κ.α.

Ιδιαίτερη και σταθερή ήταν η συνεργασία που είχε ο Gilbert με τον ξανθό αστέρα του Χόλυγουντ Robert Redford.

Ήσαν μάλιστα συμμαθητές στο σχολείο, στο Van Nuys High School, απ’ όπου αποφοίτησαν το 1954. Εκτός από το “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) όπου ο Gilbert μαζί με τον επίσης στάντμαν Howard Curtis αντικατέστησαν τους Ρέντφορντ-Νιούμαν στην σκηνή που πέφτουν από τον βράχο, δούλεψε με τον Ρέντφορντ και σε άλλες ταινίες του όπως το «Tell Them Willie Boy Is Here – Ο Δραπέτης» (1969), "Το Κεντρί - The Sting" (1973), "The Great Waldo Pepper - Συνάντηση Αετών" (1975), "The Electric Horseman - Ο Ηλεκτρικός Καβαλάρης" (1979), "Brubaker" (1980), "The Milagro Beanfield War" (1988), «The Horse Whisperer – Ο Γητευτής των αλόγων» (1998) αλλά και πιο πρόσφατα στο “The Old Man & the Gun” (2018).

Ο James C. Udel κυκλοφόρησε το 2022 ένα βιβλίο που έχει ευρεία αναφορά στον Γκίλμπερτ και τον Ρέντφορντ με τίτλο "Doubling for McQueen and Redford: The Stunt Careers of Loren James and Mickey Gilbert".