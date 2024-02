Ζεστό χειροκρότημα από το κοινό της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας στον σκηνοθέτη Αντώνη Βαλληνδρά

Ο Αντώνης Βαλληνδράς μας μίλησε για τις δυσκολίες των γυρισμάτων στα χιόνια (εξαιρετική πραγματικά η φωτογραφία του Μιχάλη Γκατζόγια) αλλά και της δυσκολίας της χρηματοδότησης. «Κανονικά ένα τέτοιο φιλμ για το οποίο δουλέψαμε για πάνω από 6 μέρες στο βουνό ενώ μετά υπήρχε και δουλειά με ειδικά εφέ, χρειαζόταν ένα μπάτζετ 80 με 90.000 ευρώ. Τελικά έγινε με κάτι περισσότερο από 50.000 ευρώ χάρη στην επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ μέσω του προγράμματος “Μικροφίλμ”», τόνισε. Η ταινία θα παιχθεί στο μέλλον στην πλατφόρμα ERTFLIX.

Όσο για το αν έχει σχέδια για μία μεγάλου μήκους ταινία, μας είπε πως αυτήν την περίοδο δουλεύει πάνω σε ένα σενάριο μικρού αλλά και μεγάλου μήκους φιλμ και πως το θέμα είναι να μπορέσει να βρει τα χρήματα.

Στην ταινία «Λευκά Χριστούγεννα 1948» έπαιξαν επαγγελματίες ηθοποιοί όπως ο Νίκος Γκέλια αλλά και η Πατρινής καταγωγής ηθοποιός Πέτρα Μαυρίδη αλλά και ερασιτέχνες όπως ο Βασίλης Κουτσογιάννης.

Ο Αντώνης Βαλληνδράς έχει γεννηθεί στην Αθήνα και μεγάλωσε σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού́. Σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα και δούλεψε ως Account Executive στην Ogilvy Greece. Ωστόσο το 2014 αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και επικεντρώθηκε στον κινηματογράφο. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «MA in Directing Film and Television» από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ και έχει σκηνοθετήσει ήδη 4 ταινίες μικρού μήκους. Η ταινία του «The Life of a Sober Man» (2016) προτάθηκε για το βραβείο «RTS Student Television Award» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αξίζει να σημειωθεί πως έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη και συμπαραγωγός στην εξαιρετική ταινία «Amerika Square» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σακαρίδη.

H ταινία «Λευκά Χριστούγεννα 1948» άφησε όπως προείπαμε, πολύ θετικές εντυπώσεις στο κοινό της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας και μάλιστα στο τέλος της προβολής χειροκρότησε τον δημιουργό. Στη συνέχεια παίχθηκε το ενδιαφέρον φιλμ «Ράδιο Μετρονόμ» βραβευμένο στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών όπου καλύτερο ήταν το πρώτο μέρος που μας μετέφερε την ασφυκτική ατμόσφαιρα της Ρουμανίας του Τσαουσέκου εν έτει 1972, όπου μία ομάδα παιδιών τελειόφοιτων του σχολείου προσπαθεί να βρει τρόπο να δραπετεύσει, να ακούσει Doors και "Light my fire" ελπίζοντας σ’ ένα καλύτερο και ελεύθερο αύριο χωρίς φόβο και απαγορεύσεις.