Η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής έλαβε μέρος για 4η χρονιά στο Παιδικό - Εφηβικό Χορωδιακό Φεστιβάλ Κηφισιάς

Εξαιρετική επιτυχία γνώρισε το 6ο Παιδικό- Εφηβικό Χορωδιακό Φεστιβάλ Κηφισιάς, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κηφισιάς «Βασίλης Γκατσόπουλος».

Στο Φεστιβάλ, το οποίο οργάνωσε και φέτος το Καλλιτεχνικό και Πολιτιστικό Σωματείο Κηφισιάς «Απόλλων Μουσηγέτης» έλαβε μέρος η Παιδική Χορωδία του καλλιτεχνικού Ομίλου της "Πολυφωνικής", Πάτρας.

Το Φεστιβάλ, ήταν αφιερωμένο στη ΖΩΗ και στην αγάπη όλων των παιδιών της γης, ενώ έλαβαν μέρος επίσης οι Χορωδίες: Παιδική Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολις (Διεύθυνση: Λώρα Πετροπούλου) και η Νεανική Χορωδία Λεόντειου Σχολής Νέας Σμύρνης (Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού).

Η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής έλαβε μέρος για τέταρτη χρονιά σε αυτό το Φεστιβάλ, ενώ συνεργάστηκε για μία ακόμα φορά, με τη διακεκριμένη σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου. Ερμήνευσε τα έργα: «MY FAVORITE THINGS» (Από το μιούζικαλ: «The sound of music»), Στίχοι: Oscar Hammerstein, RICHARD RODGERS, Ελληνικό κείμενο: Παύλος Μάτεσις, Solo soprano: Τζίνα Φωτεινοπούλου, «ONCE UPON A DECEMBER» (Από το μιούζικαλ: «Anastasia»), Στίχοι: Lynn Ahrens, STEPHEN FLAHERTY, «CHIM CHIM CHER-EE», (Από το μιούζικαλ: «Mary Poppins»), RICHARD & ROBERT SHERMAN, Επεξεργασία: HARRY SIMEONE, «CANTAMOS» (We sing), JAMES DESJARDIN, «AVE MARIA», ROBERT PRIZEMAN, Επεξεργασία: JAN VALTA, Solo soprano: Τζίνα Φωτεινοπούλου, «DOLCISSIMA ΜΑRΙΑ», GIOACCHINO ROSSINI, Solo soprano: Τζίνα Φωτεινοπούλου, «ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ», Νίκος Γκάτσος, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ & «ΧΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παραδοσιακό Κέρκυρας, Καταγραφή- Επεξεργασία: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΥΡΙΜΗ.