Ο 83χρονος Χαγιάο Μιγιαζάκι κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ταινία «The Boy and the Heron»

Ο θρύλος των ιαπωνικών ταινιών animation, Χαγιάο Μιγιαζάκι κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα – Golden Globe σε ηλικία 83 ετών για το φιλμ «The Boy and the Heron – Το Αγόρι και ο Ερωδιός» και βάζει πλέον πλώρη και για το Όσκαρ.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που μη αγγλόφωνη ταινία κινουμένων σχεδίων κερδίζει Χρυσή Σφαίρα στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η ταινία της θρυλικής ιαπωνικής εταιρείας παραγωγής anime και διανομής κινηματογραφικών ταινιών Studio Ghibli που ίδρυσε ο Χαγιάο Μιγιαζάκι μαζί με τους Ιζάο Τακαχάκα και Τοσίο Σουζούκι ήταν υποψήφια για το βραβείο μαζί με τις παραγωγές του στούντιο – κολοσσού της Disney, «Wish» και «Elemental» στην κατηγορία κινουμένων σχεδίων.

Επίσης υποψήφιες για την Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων ήταν φέτος οι: "Spider-Man: Across the Universe, "Suzume" και "The Super Mario Bros. Movie".

Η ταινία «Το Αγόρι και ο Ερωδιός» που ήταν & η ταινία λήξης των 29ων Νυχτών Πρεμιέρας στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβριο, επικεντρώνεται σε ένα νεαρό αγόρι που συναντά έναν μυστηριώδη ερωδιό που μιλάει, αφού χάνει τη μητέρα του κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και απηχεί μέρη της ιστορίας της ζωής του Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Είναι η 12η μεγάλου μήκους ταινία του Xαγιάο Μιγιαζάκι - Hayao Miyazaki & στις Χρυσές Σφαίρες διεκδίκησε και το βραβείο της καλύτερης μουσικής για τον Joe Hisaishi. Μία συναρπαστική περιπέτεια ενός αγοριού, σε ένα φανταστικό κόσμο μαζί με έναν ερωδιό που μπορεί να μιλήσει.