Πάτρα: Ο Ιανουάριος της Ανθρωπιάς στο Λιθογραφείον - Κύκλος 4 προβολών από τον "Γυμνό οφθαλμό"

Με μία ταινία ανιμέισον του 2018 με τίτλο «The Tower – Ο Πύργος» και την προβολή να είναι αφιερωμένη στο ηρωικό λαό και τα παιδιά της μαρτυρικής Παλαιστίνης, ξεκινά ο «Γυμνός Οφθαλμός» τις σινε-προβολές του για το 2024, στο Θέατρο Λιθογραφείον, την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ.

Η «ψυχή» και κινητήριος δύναμη του «Γυμνού Οφθαλμού» Νίκος Καββαδίας όπως αναφέρει στο δελτίο Τύπου, αρχικά εύχεται Καλή Χρονιά με την ελπίδα το 2024 να είναι λιγάκι - έστω λιγουλάκι - πιο Ανθρώπινο από το 2023.

Συνολικά τον Ιανουάριο διά "γυμνού οφθαλμού" θα προβληθούν 4 ταινίες, που αποτελούν τον κύκλο, που του έδωσε το όνομα "Ο Ιανουάριος της Ανυποταξίας".

Από την μαρτυρική και πάντα ανυπότακτη Παλαιστίνη ("Ο Πύργος") στην ανυπότακτη Πράγα των αρχών της δεκαετίας του '50, που αρνείται να υποταχθεί στον κομμουνιστικό απολυταρχισμό ("Η Ομολογία") κι από τον συγγραφέα, που επέλεξε να εξαφανισθεί μισό, περίπου, αιώνα πριν φύγει για πάντα από κοντά μας (Μίλαν Κούντερα: Από το Αστείο στην Ασημαντότητα) σε μια Ταινία - Έκπληξη.

Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ένας κύκλος τεσσάρων διά "γυμνού οφθαλμού" προβολών

10/1/2024

Ο ΠΥΡΓΟΣ του Ματς Γκρόρουντ

(Wardi / The Tower - Mats Grorud, Γαλλία, Νορβηγία Σουηδία, δράμα, κινούμενο σχέδιο, έγχρωμο, Αραβικά, Αγγλικά, 2018, διάρκεια 77 λεπτά)

Η προβολή είναι αφιερωμένη στο ηρωικό λαό και τα παιδιά της μαρτυρικής Παλαιστίνης.

Γίνεται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

17/1

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ του Κώστα Γαβρά

(L'Aveu / The The Confession - Costa-Gavras, Ιταλία, Γαλλία, δράμα, έγχρωμο, Γαλλικά, 1970, 138')

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας.

24/1

ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΗΜΑΝΤΌΤΗΤΑ του Μίροσλαβ Σμιντμάγιερ

(Milan Kundera: From The Joke to Insignificance - Miloslav Šmídmajer, Τσεχία, ντοκυμανταίρ, έγχρωμο-ασπρόμαυρο, Αγγλικά, Τσεχικά, Γαλλικά, 2021, 95 λεπτά).

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Τσέχικό Κέντρο Αθήνας.

31/1 - ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!