Στη μάχη για τα Όσκαρ και ο Αιγιώτης Αλεξάντερ Πέιν- Τεράστιος ο ανταγωνισμός

«Τα καλά νέα είναι ότι είχαμε μία κινηματογραφική σεζόν γεμάτη καλές ταινίες.

Τα κακά νέα είναι ότι θα υπάρξει τεράστιος ανταγωνισμός στα επικείμενα κινηματογραφικά βραβεία» παρατηρεί άρθρο των New York Times, το οποίο παρουσιάζει 13 ταινίες που αναμένεται να κονταροχτυπηθούν στη διαδρομή έως τα φετινά Οσκαρ.

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για τις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία της Ακαδημίας στις 23 Ιανουαρίου, μοιάζει δεδομένο ότι πολλές αξιόλογες ταινίες που αγκαλιάστηκαν από κοινό και κριτικούς θα μείνουν εκτός της κούρσας σε κορυφαίες κατηγορίες διεκδίκησης του χρυσού αγαλματιδίου. Εν αναμονή, λοιπόν, της απονομής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή, το δημοσίευμα των NYT συγκεντρώνει τις ταινίες εκείνες που έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν τη διαφορά.

«Οπενχάιμερ»

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μοιάζει ιδανική περίπτωση για μια λαμπερή πορεία στα Οσκαρ. Πρόκειται για βιογραφία μίας εμβληματικής και αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, είναι ένα φιλμ υψηλών καλλιτεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων και είχε μαζική εμπορική απήχηση. Κι όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο, μια και η Ακαδημία τα τελευταία χρόνια επιλέγει ταινίες που στοχεύουν περισσότερο στην καρδιά παρά στο μυαλό. Αλλωστε, ο Νόλαν έχει βρεθεί και στο παρελθόν στη θέση του φαβορί χωρίς να καταφέρει να αποσπάσει το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

«Τα παιδιά του Χειμώνα»

Η νέα ταινία του Αλεξάντερ Πέιν, παρότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στη χώρα μας, έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές του κοινού σε πολλές χώρες του κόσμου που έχει προβληθεί. Με χριστουγεννιάτικη διάθεση, ένα σενάριο κομψοτέχνημα, υπέροχες ερμηνείες (Πολ Τζιαμάτι και Da’Vine Joy Randolph ξεχωρίζουν για τα βραβεία) και γλυκόπικρο χιούμορ, το φιλμ του Πέιν αναμένεται να βρει τον δρόμο του στις κατηγορίες του Α΄ Ανδρικού και Β΄ Γυναικείου ρόλου, ενώ το άρθρο των NYT θεωρεί πιθανή μία υποψηφιότητα τόσο στο σενάριο όσο και στη σκηνοθεσία.

«Barbie»

Η ταινία-φαινόμενο της Γκρέτα Γκέργουιγκ ήταν ίσως το κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός του 2023. Πέραν της τεράστιας εμπορικής απήχησής της –που ενίοτε απωθεί τα μέλη της Ακαδημίας– η «ροζ» κωμωδία-περιπέτεια που εμπνεύστηκε η Γκέργουιγκ κερδίζει πόντους για την ευαισθησία με την οποία μεταχειρίστηκε τη δημοφιλή πλαστική κούκλα, αλλά και για τα ευφυή χιουμοριστικά ευρήματα και κοινωνικά της μηνύματα. «Θα μπορέσει, όμως, η Ακαδημία να δώσει το χρυσό αγαλματίδιο σε ένα παιχνίδι;» διερωτάται το άρθρο των NYT.

«Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»

Θεωρήθηκε ως μία από τις σπουδαιότερες ταινίες της ύστερης φιλμογραφίας του Μάρτιν Σκορσέζε και αναμφίβολα μία από τις πιο σημαντικές ταινίες της χρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, ίσως, ο Μάρτι σταθεί άτυχος λόγω του ανταγωνισμού με το «Οπενχάιμερ», που για εμπορικούς λόγους ενδέχεται να ευνοήσει τον Νόλαν. Η ερμηνεία της Λίλι Γκλάντστοουν, πάντως, αναμένεται να της δώσει το εισιτήριο για τις τελικές επιλογές της κατηγορίας του Α΄ Γυναικείου ρόλο

«Poor Things»

Ο μεγάλος νικητής του Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας Γιώργος Λάνθιμος είναι εξαιρετικά πιθανό να πρωταγωνιστήσει στα φετινά Οσκαρ. Η Εμα Στόουν αναμένεται να διεκδικήσει το Οσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπέξταρ, ενώ ο Μαρκ Ράφαλο και ο Γουίλεμ Νταφόε είναι ισχυροί «παίκτες» για την κατηγορία του Β΄ Ανδρικού ρόλου. Κατά πάσα πιθανότητα, το φιλμ του Λάνθιμου θα βρεθεί υποψήφιο και σε τεχνικές κατηγορίες (οπτικά εφέ, διεύθυνση παραγωγής, φωτογραφία, κοστούμια), ενώ μένει να φανεί αν θα πείσει την Ακαδημία για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας.

«Past Lives»

Το indie ντεμπούτο της Σελίν Σονγκ έκανε χιλιάδες σινεφίλ ανά τον κόσμο να δακρύσουν, ενώ ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στα βραβεία Γκόθαμ, όπου κρίθηκε ως καλύτερη ταινία, διεκδικώντας ταυτόχρονα τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας.

«Maestro»

Πολλοί θεωρούν ότι η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Μπράντλεϊ Κούπερ με το «A Star is Born» είχε υποτιμηθεί στα Οσκαρ. Δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα πως δεν θα γίνει το ίδιο και στην περίπτωση του «Maestro» – ίσως δικαιολογημένα αυτή τη φορά. Το μεγάλο στοίχημα για τον Κούπερ, πάντως, παραμένει η κατηγορία της Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

«Ανατομία μιας Πτώσης»

Ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ των Καννών βάζει πλώρη για τα φετινά Οσκαρ στον δρόμο που χάραξαν τα «Παράσιτα» και το «Το Τρίγωνο της Θλίψης», που προέρχονταν επίσης από το στούντιο Neon. Η Σάντρα Χίλερ αναμένεται επίσης να διεκδικήσει το αγαλματίδιο της καλύτερης γυναίκας ηθοποιού. Από την άλλη, αίσθηση προκάλεσε η επιλογή της Γαλλίας να «σνομπάρει» την ταινία της Ζιστίν Τριέ και να στείλει ως επίσημη πρόταση της χώρας για τα Οσκαρ το «The Taste of Things». Οπως επισημαίνουν οι NYT, δεν αποκλείεται αυτή η συνθήκη να εμποδίσει την πορεία της «Ανατομίας» προς την κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας.

«May December»

Θα μπορέσει ο Τοντ Χέινς να διεκδικήσει το Οσκαρ καλύτερης ταινίας για το ιδιαίτερο νέο φιλμ του που κέρδισε τους κριτικούς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού; Ισως η απάντηση να εξαρτηθεί από το εάν οι Νάταλι Πόρτμαν, Τζούλιαν Μουρ και Τσαρλς Μέλτον αποσπάσουν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες του. Ταυτόχρονα, το ερωτικό δράμα του Χέινς ενδέχεται να βρεθεί και στην κατηγορία του καλύτερου σεναρίου για την αινιγματική δουλειά που υπέγραψε η Σάμι Μπερτς.

«Η Ζώνη Ενδιαφέροντος»

Ο Τζόναθαν Γκλέιζερ υπέγραψε μια πρωτοποριακή και ανατριχιαστική πραγματεία για την κτηνωδία του Ολοκαυτώματος και θεωρείται ήδη το φαβορί για το Οσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Δεν θεωρείται καθόλου απίθανο, βέβαια, να δούμε τον ίδιο τον Γκλέιζερ να διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο για την Καλύτερη Σκηνοθεσία.

«The Color Purple»

Το μιούζικαλ που βασίζεται στο κλασικό έργο της Αλις Γουόκερ επενδύει στο θετικό εμπορικό μομέντουμ της ταινίας. Θεωρείται αουτσάιντερ λόγω της περιορισμένης αναγνώρισής του στις έως τώρα βραβεύσεις, όμως η υποψηφιότητα που κέρδισε στα βραβεία της SAG-AFTRA καθιστά αναγκαία την παρουσία του εν λόγω φιλμ στη λίστα αυτή.

«Society of the Snow»

Ο λόγος που οι NYT εντάσσουν την εν λόγω ταινία στη λίστα με τις πιθανές υποψηφιότητες για Οσκαρ σχετίζεται με την εντυπωσιακή πορεία που πραγματοποίησε πέρυσι το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο». Το ισπανόφωνο «Society of the Snow» αποτελεί μια ταινία του Netflix, ανήκει στις διεθνείς επιλογές όπως και το «Ουδέν νεώτερον» και δεν αποκλείεται να μπει σφήνα σε ορισμένες οσκαρικές κατηγορίες.

«American Fiction»

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι βραβεύσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο αποτελούν ένα θετικό οιωνό για την πορεία πολλών ταινιών στα Οσκαρ τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις: το «12 χρόνια σκλάβος», το «Πράσινο Βιβλίο» και το «Nomadland», που αμφότερα κέρδισαν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Δεν θεωρείται καθόλου απίθανο να έχει ανάλογη πορεία και το «American Fiction» του Κορντ Τζέφερσον, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία στο Τορόντο, ενώ έχει αποσπάσει υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στο Indie Spirits.

kathimerini.gr