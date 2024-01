Αντίο στην παλιά ηθοποιό Γκλίνις Τζονς που έσβησε ακριβώς στα 100 της χρόνια

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της παλιάς ηθοποιού, χορεύτριας και τραγουδίστριας Glynis Johns – Γκλίνις Τζονς, το όνομα της οποίας στους νεότερους μπορεί να μην θυμίζει πολλά ωστόσο είχε υποδυθεί χαρακτηριστικούς ρόλους όπως τη φεμινίστρια μαμά στη «Μαίρη Πόππινς» της Ντίσνει πλάι στην Τζούλι Άντριους το 1964, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Στίβενσον.

Η Γκλίνις Τζονς έφυγε από τη ζωή στα 100 χρόνια της. Είχε γεννηθεί τον Οκτώβριο του 1923.

Η Βρετανίδα αυτή ηθοποιός που είχε γεννηθεί στην Πρετώρια της Νοτίου Αφρικής, διακρινόταν για την κομψή, πικάντικη αύρα και την εκπληκτική, ελαφρώς βραχνή φωνή της, και δούλεψε στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού για πάνω από 60 χρόνια, όπως αναφέρει το flix.gr.

Στην κινηματογραφική ιστορία η Γκλίνις Τζονς μένει για δύο καθοριστικούς ρόλους της, εκείνον της Γουίνιφρεντ Μπανκς στη μεγάλη επιτυχία «Μαίρη Πόπινς» του 1964, της δυναμικής συζύγου και μητέρας που προσλαμβάνει νταντά για τα παιδιά της ώστε να μπορέσει ν' αφοσιωθεί στον αγώνα για την ψήφο των γυναικών, καθώς και εκείνον της Ντεζιρέ Αρμφελντ στο θεατρικό ανέβασμα του «A Little Night Music» του Στίβεν Σόντχαϊμ, όπου και τραγούδησε για 1η φορά το μελαγχολικό κομμάτι «Send in the Clowns» που έχει πει και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Για τον ρόλο της αυτό τιμήθηκε με Βραβείο Tony.

Σε μια αντισυμβατική, για τα μέσα του περασμένου αιώνα, πορεία, η Γκλίνις Τζονς ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «A Little Night Music» όταν ήταν ήδη 49 χρόνων και στη διαδικασία του τέταρτου διαζυγίου της. Όταν παρέλαβε το βραβείο της, ευχαρίστησε το θίασο που «της ξαναπροσέφερε τη χαρά που είχε πια χάσει για το θέατρο». Παρά το μεγάλο ταλέντο της στην υποκριτική και την υπέροχη, ιδιόμορφη φωνή της, η Γκλίνις Τζονς ήθελε να ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι: όπως δήλωσε σε μια συνέντευξή της στους Los Angeles Times, «ήθελα να γίνω επιστήμονας, θα μου άρεσε τόσο πολύ να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο. Αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις όλα σε μια ζωή. Και δεν είχα κι επιλογή - ο Β' Παγκόσμιος ξέσπασε όταν ήμουν 16».

Οι γονείς της Τζονς ήταν καλλιτέχνες και οι δύο (η μητέρα της πιανίστα & ο πατέρας της, ηθοποιός, ο Μπομπ Κράτσιτ, ο «Σκρουτζ» της ταινίας του 1951).

Ξεκίνησε μπαλέτο από τα πέντε της χρόνια κι έπαιξε τον πρώτο της ρόλο στη σκηνή στα 13 της. Πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη το μακρινό 1938, στο «South Riding», ως κόρη του Ραλφ Ρίτσαρντσον αλλά ξεχώρισε το 1949, στην κωμωδία «Μιράντα», που της χάρισε καλές κριτικές και μια «πρόσκληση» για την Αμερική. Έκανε το πρώτο της βήμα στο Χόλιγουντ με το (γυρισμένο στην Αγγλία) «No Highway in the Sky» του 1951, με συμπρωταγωνιστή τον Τζέιμς Στιούαρτ. Το 1961 ήταν υποψήφια για Όσκαρ β’ γυναικείου για το ρόλο της στο δραματικό φιλμ «The Sundowners - Αυτοί που δε ριζώνουν πουθενά» του Φρεντ Τσίνεμαν, δίπλα στον Ρόμπερτ Μίτσαμ, τον Πίτερ Ουστίνοφ και την σταρ Ντέμπορα Κερ.