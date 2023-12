Μία πολιτιστική ανασκόπηση και τα events του 2023 – Όσα μας σημάδεψαν, μας έκαναν να χαρούμε αλλά και να δακρύσουμε

Μία ανασκόπηση, «επιστροφή» σε όσα ζήσαμε, ακούσαμε, βιώσαμε τη χρονιά που φεύγει δεν είναι απλό πράγμα. Προσωπικά κάθισα ένα βραδάκι, αυτό των Χριστουγέννων με την παλιά μέθοδο, στο σπίτι ξεφυλλίζοντας κάποια περιοδικά και φυσικά βάζοντας το μυαλό σε «τροχιά» παρελθοντική για να θυμηθώ όσα μπόρεσα.

Χρειάστηκε όπως ήταν φυσικό και η τεχνολογία μετά στο γραφείο, η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλά και η πολύτιμη συζήτηση, εν προκειμένω με τη συνάδελφο Άντυ Μπακοπούλου προκειμένου όσα σημαντικά από τον χώρο του πολιτισμού καταγράφηκαν το 2023 να έχουν τη θέση τους έστω και σύντομη.

Και ξεκινάμε με τις απώλειες που ήσαν αρκετές και σημαντικές όπως του Πατρινού ηθοποιού, αλλοτινού γόη και με διεθνή καριέρα στο Χόλιγουντ, Σπύρου Φωκά στα 86 του χρόνια (στις 10 Νοεμβρίου) & ενώ είχε προηγηθεί ένα μήνα πριν στα 90 της χρόνια, ο θάνατος της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, της Μαίρης Χρονοπούλου.

Στις απώλειες και αυτή της μεγάλης φιλανθρώπου, της γυναίκας που εμπνεύστηκε και οραματίστηκε τον ξενώνα, ογκολογική μονάδα παίδων «Ελπίδα», της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη. «Έφυγαν» επίσης μέσα στο 2023 ο τραγουδιστής και ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής στα 89 του χρόνια στις 16 Μαΐου, ο τραγουδιστής και σώουμαν Γιάννης Φλωρινιώτης στα 76 του στις 6 Ιουνίου 2023 ενώ η τραγική ειρωνεία ήταν πως 6 μήνες μετά θα έφευγε και ο γιος του Νίκος Φλωρινιώτης στα 39 του μόλις χρόνια.

Στις απώλειες φυσικά και αυτή του λαϊκού τραγουδιστή από το Κοκκινοχώρι της Καβάλας, Βασίλη Καρρά, στα 70 του χρόνια, της τραγουδίστριας Ρένας Κουμιώτη στα 82 της, του Νίκου Ξανθόπουλου στις 22 Ιανουαρίου 2023, στα 89 του, της Νόνικας Γαληνέα στις 2 Ιουνίου 2023, στα 85 της, του Γιώργου Μιχαλακόπουλου στις 16 Δεκεμβρίου 2023 επίσης στα 85 του χρόνια και του Θρακιώτη ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής Χρόνη Αηδονίδη στα 95 του χρόνια στις 23 Οκτωβρίου 2023, καθώς και της βραβευμένης ποιήτριας Μαρίας Λαϊνά, η οποία είχε γεννηθεί στην Πάτρα το 1947.

Στα ευχάριστα της χρονιάς η μεγάλη επιτυχία του λαϊκού τραγουδιστή Νίκου Οικονομόπουλου που κατάγεται από την Κάτω Αχαΐα, που το νέο του τραγούδι «Έκπτωτος άγγελος» έγινε το απόλυτο χιτ τους τελευταίους μήνες του 2023.

Η αποθέωση που γνώρισε η σταρ της ποπ Ελένη Φουρέιρα στη συναυλία της στο πλαίσιο της «Reborn Tour» στις 21 Ιουνίου ήταν επίσης από τα ευχάριστα συμβάντα της χρονιάς και από κοντά πήγε & ο Κωνσταντίνος Αργυρός την Πέμπτη 29 Ιουνίου στο Γήπεδο της Παναχαϊκής με πολύ κόσμο και νεαρόκοσμο να κατακλύζει τις κερκίδες. Στις συναυλίες που ξεχώρισαν ήταν και αυτή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού της έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών που έγινε στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Στα σημαίνοντα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς που μας αποχαιρετά είναι η συμπλήρωση 40 χρόνων από τότε που γεννήθηκε η Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας που διοργάνωσε με επιτυχία στις 22 και 23/12 το καθιερωμένο πια Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της, το οποίο μετά την covid εποχή, επέστρεψε στον γνώριμο χώρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο 2ο Welcome to UP 2023, υπήρξε η ωραία έκπληξη του μεγάλου ανοικτού live των Πυξ Λαξ στην Πλ. Γεωργίου το Σάββατο 21 Οκτωβρίου το βράδυ ενώ το Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με την κεντρική συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, του τραγουδοποιού και ερμηνευτή Φοίβου Δεληβοριά.

Στα live που ξεχώρισαν και αυτό του Γκόραν Μπρέγκοβιτς μαζί με το συγκρότημα The Wedding and Funeral Band, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού 2023, στην πλ. Γεωργίου, στις 24 Φεβρουαρίου 2023, τελευταία Παρασκευή της αποκριάς. Το Πατρινό Καρναβάλι που έκανε δυναμικό come back μετά τις καραντίνες του covid, είχε απίστευτο κόσμο και επισκέπτες, ίσως την κορυφαία προσέλευση των τελευταίων ετών.

Στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου έγιναν τα εγκαίνια του Ρωμαϊκού Σταδίου – ιπποδρομίου στην Ηφαίστου παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και πλέον ο χώρος μετά από 3 χρόνια εργασιών, είναι επισκέψιμος και έχει τοποθετηθεί και φυλάκιο στην είσοδο του.

Την ίδια ώρα το ήδη κλειστό Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας όπου συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, ακολούθησε και το ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Απόλλων που το 2022 έκλεισε 150 χρόνια ζωής. Το «αριστούργημα» του αρχιτέκτονα Τσίλερ, θα παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον 2 χρόνια μιας και οι εργασίες που επιτελούνται είναι ουσιαστικά εκ βάθρων.

Στα γεγονότα που ξεχώρισαν και χάρισαν ευλογία στην τοπική κοινωνία αλλά και υπερηφάνεια ήταν και η αναμενόμενη από τους περισσότερους αγιοκατάταξη του Γερβασίου Παρακευόπουλου, με σχετική απόφαση του οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 59 χρόνια μετά την κοίμηση του.

Το ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας το δεύτερο μισό του 2023 έμεινε κατ’ ουσίαν καλλιτεχνικά «ακέφαλο» μιας και έληξε η θητεία του καλλιτεχνικού του διευθυντή Λουκά Θάνου και η πιο τελευταία εξέλιξη θέλει με το νέο έτος, την σύγκληση του νέου διοικητικού συμβουλίου του θεάτρου που θα συνεδριάσει για την προκήρυξη της κενής θέσης.

Πολλοί ηθοποιοί από την Πάτρα και ευρύτερα την Αχαΐα έλαμψαν μέσα στο 2023 όπως η Έλλη Τρίγγου που κλέβει την παράσταση στο σήριαλ εποχής «Η Μάγισσα» του ΑΝΤ1, ο πάντα σεμνός Δημήτρης Γεωργαλάς που τον είδαμε στο συγκινητικό «Ναυάγιο» του Mega, και στο απολαυστικό «Φόνοι στο καμπαναριό» στον Alpha, του Πατρινού σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλου. Η Λίλα Μπακλέση πάλι μας άρεσε πολύ στη σειρά του Star, «Στα Σύνορα» ενώ η Λένα Δροσάκη ξεχώρισε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Πρώτος από μας» όπως και η Αιγιώτισσα Μαρία Καλλιμάνη στους «Πανθέους» του Σκάι.

Η Πατρινή τραγουδίστρια και πιανίστα Ηρώ Λεχουρίτη που μίλησε και στο γιορτινό Χριστουγεννιάτικο τεύχος του The Best Magazine, σίγουρα είχε μία θαυμάσια χρονιά καθώς και κέρδισε μαζί με τον Ιάσονα Παπαματθαίου το σώου Just the 2 of Us του Νίκου Κοκλώνη ενώ κατόπιν ήταν η διευθύντρια της μουσικής ακαδημίας του ανανεωμένου Fame Story που προβλήθηκε στο κανάλι Star.

Ακόμα θα αναφερθούμε στο γεγονός πως το 2023 συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα της 13ης Δεκεμβρίου 1943 και τις φετινές εκδηλώσεις στα μαρτυρικά Καλάβρυτα τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εθνικής αμύνης Νίκος Δένδιας αλλά και ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.