Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 28.12.2023 έως 3.1.2024

Το κύριο ενδιαφέρον των σινεφίλ επικεντρώνεται στο φιλμ "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου -Στις νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα είναι και η περιπέτεια "Άγραφος Νόμος -In the Land of Saints and Sinners" με τον Λίαμ Νίσον

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα είναι άκρως γιορτινή μιας και την Δευτέρα 1-1-2024 είναι Πρωτοχρονιά και παραδοσιακά είναι μία εξαιρετική μέρα για τον κινηματογράφο με την κίνηση πάντα να είναι πολύ μεγάλη. Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, από την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 είναι το ακόλουθο: Αίθουσα 8 στις 20.50 καθημερινά εκτός Κυριακής 31/12, και στις 23.10 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο "Άγραφος Νόμος - In the Land of Saints and Sinners" Δράμα μυστηρίου Ιρλανδικής παραγωγής 2023 σε σκηνοθεσία Robert Lorenz. Σενάριο: Mark Michael McNally & Terry Loane. Παίζουν οι ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Conor MacNeill, Kerry Condon, Desmond Eastwood και Seamus O'Hara. Ο 71χρονος Βορειοιρλανδός ηθοποιός Liam Neeson (Η Λίστα του Σίντλερ) αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση ηθοποιού που έχει καταφέρει σε πιο ώριμη ηλικία να είναι ένας μεγάλος σταρ ταινιών περιπέτειας. Διάρκεια: 106 λεπτά Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε ένα απομακρυσμένο ιρλανδικό χωριό, ένας κατεστραμμένος Φίνμπαρ αναγκάζεται να πολεμήσει για λύτρωση μετά από μια ζωή αμαρτιών, αλλά ποιο τίμημα είναι διατεθειμένος να πληρώσει; Στη χώρα των αγίων και των αμαρτωλών, μερικές αμαρτίες δεν μπορούν να ταφούν. Η ταινία απ’ όσο είδαμε είχε προβληθεί στο 80ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Αίθουσα 1 στις 22.00 από τη Δευτέρα 1/1 έως και την Τετάρτη 3/1, Αίθουσα 2 στις 23.15 από τη Δευτέρα 1/1 έως και την Τετάρτη 3/1, Αίθουσα 4 στις 21.20 από Δευτέρα 1/1 έως και Τετάρτη 3/1 "Poor Things" Iδιαίτερη και τολμηρή ρομαντική κομεντί σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου και βραβευμένου δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου - Yorgos Lanthimos. Σενάριο: Tony McNamara & Alasdair Gray Παίζουν οι ηθοποιοί: Emma Stone, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Willem Dafoe, κ.α. Διάρκεια: 141 λεπτά. Η ταινία ξεκίνησε με ειδικές preview προβολές στις 26 & 27/12 και κάνει κανονική πρεμιέρα – έξοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πρωτοχρονιά, Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2024. Χρονολογία παραγωγής: 2023 Χώρα παραγωγής: ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ & ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον δημιουργό Γιώργο Λάνθιμο του «Κυνόδοντα», του «Αστακού» και της Οσκαρικής «Ευνοούμενης» και σε παραγωγή της ηθοποιού Emma Stone, έρχεται η απίστευτη ιστορία και η φανταστική εξέλιξη της Bella Baxter (στο ρόλο η βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone), μιας νεαρής γυναίκας που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Υπό την προστασία του Baxter, η Bella ανυπομονεί να μάθει. Διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, η Bella το σκάει με τον Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), έναν ικανό και με αμβλυμμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Bella αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία. Η ταινία διεκδικεί 7 Χρυσές Σφαίρες ενώ έχει κατακτήσει και τον Χρυσό Λέοντα του περασμένου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας. Διανομή από την Feelgood. Αίθουσα 3 στις 12.40, 14.40 και 16.15 μόνο Τρίτη 2/1 και Τετάρτη 3/1 (μεταγλωττισμένο), Aίθουσα 4 στις 12.40, στις 14.40 και στις 16.15 μόνο Πέμπτη με Κυριακή 31/12 (μεταγλωττισμένο) "Μυστήριο στη Φάρμα των Ζώων" Ταινία κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία Will Ashurst, Νορβηγικής παραγωγής 2023. Σενάριο: Kristian Landmark Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια, δανείζουν τις φωνές τους οι ηθοποιοί: Δημήτρης Σάρλος, Νεφέλη Κυριακίδη, Γιάννης Υφαντής, Θάνος Λέκκας. Διάρκεια: 70 λεπτά Διανομή από την NeoFilms. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Φάρμα των Ζώων περνάει κρίση. Δεν θα υπάρξουν καλλιέργειες. Αλλά ο Άλμπερτ Γουρουνοστάιν, ο διάσημος εφευρέτης, διαθέτει έναν επαναστατικό σούπερ-σπόρο που θα μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα. Ο Άλμπερτ θα παρουσιάσει τον σπόρο του στο τρένο-εργαστήριό του υψηλής τεχνολογίας. Όμως, κατά το ταξίδι κάποιος κλέβει τον πολύτιμο σπόρο του. Ο κλέφτης βρίσκεται ανάμεσά τους! Η Κλάρα και ο Αλπίνος θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την παγκοσμίου φήμης ντετέκτιβ Άγκαθα Κριστοπούλου για να αποκαλύψουν τον κλέφτη και να εξασφαλίσουν το μέλλον της Φάρμας των Ζώων. CINEFIL / 27/12/2023, 17:52 Πάτρα: Από την Πρωτοχρονιά 2024 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον το βραβευμένο "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου Πάτρα: Από την Πρωτοχρονιά 2024 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον το βραβευμένο "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου Aίθουσα 3 στις 21.20 μόνο Πέμπτη με Σάββατο 30/12, Αίθουσα 4 στις 18.00 μόνο την Κυριακή 31/12, Αίθουσα 6 στις 20.30 καθημερινά πλην Κυριακής 31/12, Αίθουσα 7 στις 22.10 καθημερινά πλην Κυριακής 31/12 "Ο Καπετάν Μιχάλης" Κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του διεθνώς καταξιωμένου συγγραφέα μας Νίκου Καζαντζάκη, σε σκηνοθεσία του Κώστα Χαραλάμπους με τον Αιμίλιο Χειλάκη στον κεντρικό ρόλο. Κρήτη 1889, η χρονιά της επανάστασης. Κεντρικός ήρωας είναι ο Καπετάν Μιχάλης, ένας ασυμβίβαστος Κρητικός, μαυροντυμένος και αξύριστος ωσότου ελευθερωθεί η Κρήτη. Τη στιγμή όμως που συναντά την Εμινέ, γυναίκα του αδελφοποιητού του, Νουρήμπεη, τον κυριεύει ένας δαίμονας. Ο πειρασμός δεν τον αφήνει σε ησυχία και τον αποσπά από αυτό που θεωρεί ιερό καθήκον, την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Γρήγορα τα πράγματα περιπλέκονται και μια νέα εξέγερση ξεσπά, η οποία θα αλλάξει για πάντα τις ζωές όλων των ηρώων. Σημείωμα του Κώστα Χαραλάμπους, σκηνοθέτη και σεναριογράφου της ταινίας "Ο Καπετάν Μιχάλης" Κάθε λαός έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δική του ταυτότητα. Αυτό το ιδιαίτερο κυτταρικό αποτύπωμα αναδύεται και καθίσταται ανάγλυφο μέσα από τα πνευματικά έργα μεγάλων δημιουργών, οι οποίοι έχουν τη χάρη να το αποτυπώσουν και να το αναδείξουν. Αναμφισβήτητα και πέρα από κάθε διαφωνία, ο Καζαντζάκης υπήρξε εκείνος ο οικουμενικός δημιουργός, ο οποίος έντυσε με λέξεις την ελληνική μας ταυτότητα. Εκείνη την ιδιαιτερότητα που αναδύεται μέσα από τα κύτταρά μας και μας κάνει ξεχωριστούς και μοναδικούς στα Βαλκάνια και στον κόσμο. Αυτή η ταυτότητα βρίσκει την πιο εμπεριστατωμένη και πληρέστερη αποτύπωσή της στον Καπετάν Μιχάλη. Και εδώ έγκειται η διαχρονικότητα του βιβλίου: Αυτός ο ήρωας του ομώνυμου καζαντζακικού έργου κουβαλάει όλα τα θετικά και τα αρνητικά μας γνωρίσματα. Όλη τη δόξα και την παραφροσύνη που μας περιβάλλει. Ο Καπετάν Μιχάλης είναι ένα βιβλίο που μιλάει για το μοναδικό DNA μας, το οποίο είναι ικανό να μας οδηγήσει τόσο στην υψηλότερη κατάκτηση, όσο και στην πεισματική μας καταστροφή. Παίζουν επίσης οι Αλέκος Συσσοβίτης, Λουκία Μιχαλοπούλου, Τζένη Καζάκου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Συλιγνάκης, Μάνος Ιωάννου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Γεράσιμος Σοφιανός, Στράτος Χρήστου, Κυριακή Γάσπαρη, Γιώργος Γαρνάβος, Δημήτρης Χαβρές, Νίκος Αναστασόπουλος, Χρήστος Χαλβατζάρας, Νίκος Τσιμάρας, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Κορίνα Αλεξανδρίδου, Σταύρος Καλιγάς, Ελένη Βουτυρά, Γιάννης Τσαγκαράκης, Έλενα Γαβρά, Αλέξανδρος Τρανουλίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Βασίλης Μπούτσικος, Κώστας Καραθωμάς, Δημήτρης Καλογεράκης, Ορφέας –Νικόλαος Χαραλάμπους ο μικρός Στέλιος Παπαδάκης, η Δάφνη Βάρδα, κ.α. Διάρκεια: 152 λεπτά. Σε διανομή από την The Film Group. Αίθουσα 3 στις 19.10 Πέμπτη με Κυρικαή 31/12, και στις 18.00, 20.10 και 22.20 Δευτέρα 1/1 με Τετάρτη 3/1

Αίθουσα 4 στις 18.00, στις 20.10 και στις 22.20 Πέμπτη με Σάββατο 30/12, και στις 19.10 Δευτέρα 1/1 με Τετάρτη 3/1

"Φόνισσα" Η εμβληματική ιστορία του Σκιαθίτη διηγηματογράφου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη μεγάλη οθόνη. Η πολύπειρη ενδυματολόγος και σκηνογράφος Εύα Νάθενα σκηνοθετεί για πρώτη φορά, με την Κατερίνα Μπέη να υπογράφει το σενάριο ("Ευτυχία", "Θηλυκή Εταιρία"). Η ταινία τοποθετείται σε ένα δυστοπικό τοπίο, σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ελλάδας γύρω στο 1900, όπου η χήρα Φραγκογιαννού έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία υπηρετώντας αυτό που της μετέδωσε η μητέρα της – μια σκυτάλη αβάσταχτη, που διαιωνίζει την υποτίμηση και την περιφρόνηση στο φύλο της. Μέσα της όμως, η Χαδούλα αντιστέκεται και, τελικά, επαναστατεί έμπρακτα. Αντιτίθεται στον ηθικό νόμο της τοπικής κοινωνίας και αποφασίζει να "λυτρώσει" όσα περισσότερα κορίτσια μπορεί. Πρωταγωνιστεί στον κεντρικό ρόλο της Φραγκογιαννούς, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Παίζουν επίσης η Μαρία Πρωτόπαππα, η Πηνελόπη Τσιλίκα, ο Γιάννης Τσορτέκης, η Γεωργιάννα Νταλάρα, η Νίκη Παπανδρέου, ο Χρήστος Στέργιογλου, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Δημήτρης Ήμελλος, ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, η Μάνια Παπαδημητρίου, κ.α. Η μουσική είναι του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 97 λεπτά. Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν γίνει σε Αθήνα, Λακωνική Μάνη, Κρήτη και Σκιάθο, τόπο καταγωγής του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα. Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και υπολογίζεται πως σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 300.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Αίθουσα 7 στις 19.30 καθημερινά, Αίθουσα 2 στις 13.40 και στις 16.20 καθημερινά πλην Δευτέρας 1/1, και στις 18.40 καθημερινά, και στις 21.00 καθημερινά πλην Κυριακής 31/12 "Κουραμπιέδες από Χιόνι" Χριστουγεννιάτικη κωμωδία σε σκηνοθεσία του δημοφιλούς ηθοποιού Γιάννη Τσιμιτσέλη και σενάριο των Ρέππα-Παπαθανασίου. Η υπόθεση τοποθετείται σε ένα γραφικό ορεινό χωριό, όπου ο ένας ιδιόρρυθμος ζαχαροπλάστης αναγκάζεται να κρύψει στο σπίτι του ένα μικρό κορίτσι. Ωστόσο, η κοπελίτσα γίνεται αντιληπτή από τους δύο εγγονούς και ένα φίλο τους, έτσι οι πέντε τους σχηματίζουν συμμορία. Τότε ξεκινά μια απίθανη περιπέτεια όπου θολώνουν τα όρια μεταξύ παραμυθιού και πραγματικότητας, η οποία για να συνεχιστεί απρόσκοπτα θα πρέπει πρώτα να ξεγελαστούν η κόρη του ζαχαροπλάστη, ο γιατρός του χωριού αλλά και όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της κοινότητας. Ωστόσο, τα εμπόδια είναι άπειρα και σύντομα η αλήθεια αποκαλύπτεται με αποτέλεσμα να έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Άραγε, θα ζήσουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα; Στην ταινία παίζουν οι: Μελέτης Ηλίας, Κατερίνα Γερονικολού, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μιχάλης Ρέππας, Νικολέττα Βλαβιανού, Μαίρη Σταυρακέλλη, Πάνος Σταθακόπουλος, Σπύρος Ντούγιας, Αριάδνη Βελλή, Στέλλα Μουρίκη, Στρατής Ζαχαρής, Κατερίνα Τσάβαλου. Διάρκεια: 105 λεπτά. Στο σενάριο συνεργάστηκαν και οι Αγνή & Χάρης Χιώτης. Τα γυρίσματα της ταινίας που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό έγιναν στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Το τραγούδι του φιλμ ερμηνεύει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Αίθουσα 1 στις 19.40 καθημερινά (με υπότιτλους), Αίθουσα 6 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 12 το μεσημέρι, στις 14.30 και στις 17.10 καθημερινά εκτός Δευτέρας 1/1 (μεταγλωττισμένο) "Γουόνκα - Wonka" Ο 27χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ φαντασίας σε σκηνοθεσία Πολ Κινγκ, ο οποίος & συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Simon Farnaby. Ο φαντασμαγορικός κόσμος του δημοφιλούς βιβλίου "Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας" του Ρόαλντ Νταλ που είχαμε χαρεί στη μεγάλη οθόνη με τον Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει για να γνωρίσει το κοινό, αυτήν τη φορά, το μύθο πίσω από τον παθιασμένο εφευρέτη, μάγο και ιδιόρρυθμο σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα. Τον κεντρικό ρόλο κρατά ο σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ (Να με Φωνάζεις με τ’ όνομα σου), ο οποίος ενσαρκώνει το νεαρό Γουόνκα καθώς προσπαθεί να τα καταφέρει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας. Παρά το γεγονός πως έχει στην τσέπη του μονάχα λίγα κέρματα, το καπέλο του είναι γεμάτο όνειρα, όπως εκείνο να ανοίξει μια μέρα το δικό του μαγαζί με σοκολάτες. Για να τα καταφέρει περπατά ένα δύσβατο μονοπάτι γεμάτο εμπόδια, όπως ο εξαναγκασμός του να εργαστεί σα σκλάβος σε πλυσταριό, με τον Γουόνκα ωστόσο να παραμένει απτόητος και αποφασισμένος να τα καταφέρει. Τη σκηνοθεσία κρατά ο έμπειρος Πολ Κινγκ ("Πάντινγκτον"), ενώ πλάι στον Σαλαμέ παίζουν οι Ολίβια Κόλμαν, Χιού Γκραντ και Σάλι Χόκινς. Διάρκεια: 113 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία σε 2 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει παγκοσμίως στα 263,5 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo. Αίθουσα 5 στις 20.00 και στις 22.30 καθημερινά εκτός Κυριακής 31/12, Αίθουσα 8 στις 18.20 καθημερινά8 "Aquaman: Το Χαμένο Βασίλειο" Περιπέτεια φαντασίας σε σκηνοθεσία του James Wan με τον Τζέισον Μομόα & πάλι στο ρόλο του Aquaman. Η 1η ταινία το 2018 είχε χαρίσει μία μεγάλη εμπορική επιτυχία στην DC Comics καθώς ξεπέρασε σε εισπράξεις το 1 δις 150 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Το σενάριο στη νέα ταινία που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ, υπογράφουν οι: David Leslie Johnson-McGoldrick, James Wan & ο Jason Momoa. Πλάι στον Μομόα που κατάγεται από τη Χαβάη, παίζουν ο Patrick Wilson, η Νικόλ Κίντμαν, η Άμπερ Χερντ, ο Dolph Lundgren, και οι Randall Park, Temuera Morrison, Vincent Regan, ο Yahya Abdul-Mateen II στο ρόλο του κακού, ο Ben Affleck, κ.α. Διάρκεια: 124 λεπτά Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έχοντας αποτύχει να εξολοθρεύσει τον Aquaman την πρώτη φορά, ο Μπλακ Μάντα διψασμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, θα κάνει τα πάντα για να καταστρέψει επιτέλους τον Aquaman. Αυτή τη φορά, ο Μπλακ Μάντα είναι πιο ισχυρός από ποτέ έχοντας τιθασεύει τη δύναμη της μυθικής Μαύρης Τρίαινας, που εξαπολύει μία αρχαία και κακόβουλη δύναμη. Για να τον κατατροπώσει, ο Aquaman θα στραφεί στον φυλακισμένο αδελφό του Ορμ, τον πρώην βασιλιά της Ατλαντίδας, με στόχο να συνάψουν μία ανορθόδοξη συμμαχία. Μαζί, πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να προστατεύσουν το βασίλειο και να σώσουν την οικογένεια του Aquaman και τον κόσμο από τον αφανισμό. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία τις πρώτες 5 μέρες προβολής της έφτασε παγκοσμίως τα 119 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. H ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 18 ετών. Σενάριο: Jeff Rendell & Eli Roth. Παίζουν οι ηθοποιοί: Rick Hoffman, Gina Gershon, Milo Manheim, Patrick Dempsey, Addison Rae, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει κόψει κοντά 20.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 44,1 εκατ. δολάρια. Αίθουσα 1 στις 12.30 το μεσημέρι, στις 15.00 και στις 17.30 καθημερινά πλην Δευτέρας 1/1 (μεταγλωττισμένο) "Ευχή - Wish" Το φιλμ «Ευχή» είναι η νέα animation δημιουργία της Disney. Στην καινούρια ταινία κινουμένων σχεδίων του θρυλικού στούντιο, πρωταγωνιστούν η 17χρονη Άσα και η κατσίκα της, οι οποίες βρίσκουν μια κοσμική μπάλα που διαθέτει απεριόριστη ενέργεια. Έτσι, με μια ευχή της, η Άσα καταφέρνει να βρεθεί στον πλανήτη Γη. Εκεί, όμως, την περιμένει ο επικίνδυνος αντίπαλος βασιλιάς Μαγκνίφικο, ο οποίος απειλεί την κοινότητα της νεαρής ηρωίδας. Σκηνοθεσία: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn Σενάριο: Jennifer Lee, Allison Moore & Chris Buck Διάρκεια: 95 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα 60.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 147 εκατ. δολάρια έως τώρα σύμφωνα με το boxofficemojo. Με τις φωνές των: Αριάνα ΝτεΜπόουζ, Κρις Πάιν, Αλαν Τάντικ ενώ στη μεταγλωττισμένη κόπια στα ελληνικά ακούγονται οι: Ερασμία Μαρκίδη, Χρήστος Θάνου, Ανδρέας Ευαγγελάτος. Aίθουσα 3 στις 13.10, στις 15.10 και στις 17.00 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο 30/12 (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 13.10, 15.10 και 17.00 μόνο Τρίτη 2/1 και Τετάρτη 3/1 "Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα - The Nutcracker and the Magic Flute" Animation φιλμ Ρωσικής παραγωγής 2022 βασισμένο στο γνωστό παραμύθι, σε σκηνοθεσία: Viktor Glukhushin & σενάριο: Vasiliy Rovenskiy. Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την Rosebud21. Όταν ένα κορίτσι εύχεται να πάρει το ίδιο μέγεθος με τον καρυοθραύστη της, τότε ανακαλύπτει πως εκείνος στην πραγματικότητα είναι ένας πρίγκιπας που έχει μεταμορφωθεί λόγω ενός ξορκιού. Έτσι, αποφασίζουν να ταξιδέψουν μαζί στη Γη των Λουλουδιών ώστε να λύσουν τα μάγια και να σώσουν τον κόσμο από το κακό που έχει κυριεύσει τον κόσμο. Ένα από τα εμβληματικότερα παιδικά παραμύθια, με την υπογραφή του συγγραφέα Ε.Τ.Α Χόφμαν, το οποίο ενέπνευσε τον σπουδαίο μουσουργό Τσαϊκόφσκι να γράψει το διάσημο μπαλέτο «Ο Καρυοθραύστης» (βασισμένο στην εκδοχή της ιστορίας που έγραψε ο Αλέξανδρος Δουμάς) που απογείωσε τη φήμη του παραμυθιού, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, αυτήν τη φορά ως ταινία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, γεμάτη γέλιο, περιπέτεια, καλοσύνη και πολλή, πολλή αγάπη. «Το παραμύθι μας, ευλογημένο μεταξύ άλλων και με τη μαγική μουσική του υπέροχου Τσαϊκόφσκι, μιλάει για τη δύναμη της αγάπης και της οικογένειας, τις οποίες μπορείς να βρεις σε κάθε απίθανο σημείο στη ζωή», αναφέρει ο σκηνοθέτης Βίκτορ Γκλουκούσιν. «Αν πιστεύετε στα θαύματα, τότε ξέρετε ότι αυτά μπορούν να συμβούν την παραμονή των Χριστουγέννων!». Αίθουσα 5 στις 12.10 το μεσημέρι, στις 14.00 και στις 16.00 καθημερινά πλην Δευτέρας 1/1, και στις 17.50 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ένα Ταξίδι για Πάπιες - Migration" Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ. Aυτά τα Χριστούγεννα, η Illumination, το στούντιο που μας χάρισε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Εγώ, ο Απαισιότατος», «Minions», «Τραγούδα!» και «Μπάτε σκύλοι αλέστε», μας προσκαλεί να πετάξουμε στο άγνωστο και να απολαύσουμε ένα ξεκαρδιστικό και γεμάτο περιπέτεια «Ένα Ταξίδι για Πάπιες». Μία οικογένεια από πρασινοκέφαλες πάπιες έχει βαλτώσει και ενώ ο μπαμπάς Μακ χαίρεται που έχει την οικογένεια του ασφαλή και κολλημένη για πάντα σε μία λίμνη της Νέας Αγγλίας, η μαμά Παμ λαχταράει να ταράξει τα νερά και να δείξει στα παιδιά της – τον έφηβο γιο Νταξ και τη μικρότερη κόρη Γκουέν- τον κόσμο ολόκληρο. Όταν μία οικογένεια από αποδημητικές πάπιες αποβιβάζεται στη λίμνη τους με συναρπαστικές ιστορίες από μέρη μακρινά, η Παμ πείθει τον Μακ να φύγουν για ένα οικογενειακό ταξίδι με προορισμό την τροπική Τζαμάικα και ενδιάμεση στάση τη Νέα Υόρκη. Καθώς η οικογένεια φτάνει στον Νότο για τον χειμώνα, τα σχέδια τους ανατρέπονται. Η εμπειρία θα τους εμπνεύσει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοιχτούν σε νέες φιλίες, να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζονταν και να μάθουν απρόσμενα πράγματα ο ένας για τον άλλον και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Φοίβος Ριμένας, Στεφανία Φιλιάδη, Μάριος Χρυσομάλλης, Δανάη Νικολάτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Λίλα Μουτσοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Μανωλά, Θάνος Λέκκας, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης. Διάρκεια: 82 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία ξεκίνησε την πορεία της και στο εξωτερικό σε διανομή της Universal Pictures και ήδη έχει φτάσει παγκοσμίως τα 40 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Αίθουσα 6 στισ 12.20 το μεσημέρι, στις 14.10 και στις 16.10 καθημερινά εκτός Δευτέρας 1/1 (μεταγλωττισμένο) "Κατάκ: Η Γενναία Φάλαινα - Katak: The Brave Beluga" Ταινία κινουμένων σχεδίων από τον Καναδά, παραγωγής 2023. Σκηνοθεσία: Christine Dallaire-Dupont Σενάριο: Andrée Lambert Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι ηθοποιοί: Γιάννης Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Εύρος Βασιλείου, Λουίζα Μιχαηλίδου, Ανδρέας Τσέλεπος, Αθηνά Σάββα, Μιχάλης Καζάκας, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Νάτια Χαραλάμπους. Διάρκεια: 82 λεπτά ΠΕΡΙΛΗΨΗ H τρυφερή, συγκινητική αλλά και αστεία υποθαλάσσια περιπέτεια ενηλικίωσης μιας μικρής Μπελούγκα φάλαινας που ανυπομονεί να μεγαλώσει. Ενώ όλοι οι συνομήλικοί του έχουν γίνει άσπρες φάλαινες, όπως προβλέπεται για την ηλικία τους, ο Κατάκ είναι ακόμα μικρός και γκρι. Για να αποδείξει πως έχει μεγαλώσει κι εκείνος αλλά και για να υλοποιήσει την τελευταία επιθυμία της πολυαγαπημένης του γιαγιάς ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι στο Μεγάλο Βορρά. Όσο απομακρύνεται από το σπίτι του, αποκτά τους πιο απροσδόκητους φίλους στα πιο απίθανα μέρη του ωκεανού και σύντομα καταλαβαίνει πως η διαφορετικότητά του είναι που τον κάνει μοναδικό και ενίοτε το να είσαι ο εαυτός σου είναι η πιο θαρραλέα εκδοχή σου. Αίθουσα 8 στις 13.00 και στις 16.30 καθημερινά εκτός Δευτέρας 1/1 (μεταγλωττισμένο) "Trolls Band Together - Οι Ευχούληδες 3: Μαζί για Μπάντα" Μετά από δύο ταινίες πραγματικής φιλίας και ατελείωτου φλερτ (& μεγάλης εμπορικής επιτυχίας), η Πόπη και ο Κλωνάρης είναι πλέον επίσημα ζευγάρι! Όσο έρχονται πιο κοντά, η Πόπη ανακαλύπτει ότι ο Κλωνάρης έχει ένα μυστικό παρελθόν. Ήταν κάποτε μέλος της αγαπημένης της boyband, των BroZone, μαζί με τους τέσσερις αδελφούς του: τον Φλόιντ, τον Τζον Ντόρι, τον Σπρους και τον Κλέι. Οι BroZone διαλύθηκαν όταν ο Κλωνάρης ήταν ακόμα μωρό, ενώ ακολούθησε και η διάλυση της οικογένειας. Από τότε ο Κλωνάρης δεν έχει δει τους αδελφούς του ποτέ ξανά. Αλλά όταν ο Βέλβετ και ο Βενίρ, δύο μοχθηροί ποπ σταρ, απαγάγουν τον αδελφό του Κλωνάρη, τον Φλόιντ, για το μουσικό του ταλέντο, ο Κλωνάρης και η Πόπη ξεκινούν ένα δύσκολο και συναισθηματικό ταξίδι για να φέρουν κοντά τα υπόλοιπα αδέλφια και να σώσουν τον Φλόιντ από την αφάνεια και όχι μόνο. Σε σκηνοθεσία των Γουολτ Ντορν, Τιμ Χάιτς από την DreamWorks Animation. Διάρκεια: 92 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 191,3 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.