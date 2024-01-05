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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΠΑΣΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΚΑΒΟΥ,

ΗΛΙΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΒΟΥ

OI  ΑΔΕΛΦΟΙ    ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ   ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ    ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ

ΕΤΩΝ    88


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   5 - 1 - 2024  ΚΑΙ   ΩΡΑ   2.00  Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΑΓΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΛΟΥΣΙΚΩΝ.

ΤΑ   ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα


Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ


ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ

ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ


Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:00 Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ

ΤΑΣΙΑ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΛΙΚΗ, ΛΗΔΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685


ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ


ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,

ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΗΜ.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ


( ΠΑΤΣΑΓΚΟ) ΕΤΩΝ 90

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 / 1 / 2024

ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ


 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ( ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΧΗΡΑ (ΙΕΡΕΩΣ) ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΚΚΟΥ

ΚΛΕΩΠΑΣ (ΙΕΡΕΑΣ) & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ


ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ


ΙΩΑΝΝΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


 

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΦ.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69

Κηδεύομε την Παρασκευή 5-1-2024 και ώρα 3 μ.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Θεόφιλος & Μαρία Ζησιμοπούλου,
Αλέξανδρος Ζησιμόπουλος.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Σωκράτης & Νικολίτσα,Γεώργιος & Νικολίτσα,
Κων/νος & Γιάννα,Ηλίας & Παρασκευή,
Ανδρέας & Αικατερίνη Ζησιμόπουλοι

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


ΑΛΕΞΙΟ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΕΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΑΣ


ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΧΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΡΕΤΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΩΗ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 
ΕΙΡΗΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

 

Την αγαπημένη μας

μητέρα,γιαγιά & θεία

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΗΡΑ  ΝΙΚ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ:91

 

 

Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 6-1-2024 και ώρα 3.30μ.μ.

 από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεώργιου στο Καλούσι Ερυμάνθου.

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δήμητρα & Ανδρέας Καρύδας

Περικλής & Μαρία Κοσμοπούλου

Βασίλειος & Ελένη Κοσμοπούλου

Παναγιώτα Κοσμοπούλου

Γεωργία & Νικόλαος Σιλαϊδής

Ανδριάνα & Αθανάσιος Κωνσταντακόπουλος

Κωνσταντίνος & Ελένη Κοσμοπούλου,

Ειρήνη Κοσμοπούλου,

Στέλλα & Γεώργιος Ανδρικόπουλος,

Παναγιώτης Κοσμόπουλος

 

    ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ      ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ   

 ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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