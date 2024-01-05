Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΠΑΣΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΚΑΒΟΥ,
ΗΛΙΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΒΟΥ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 - 1 - 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:00 Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΙΚΗ, ΛΗΔΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ,
ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΗΜ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
( ΠΑΤΣΑΓΚΟ) ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 / 1 / 2024
ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ( ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΧΗΡΑ (ΙΕΡΕΩΣ) ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΚΚΟΥ
ΚΛΕΩΠΑΣ (ΙΕΡΕΑΣ) & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
--
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΦ.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύομε την Παρασκευή 5-1-2024 και ώρα 3 μ.μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Θεόφιλος & Μαρία Ζησιμοπούλου,
Αλέξανδρος Ζησιμόπουλος.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Σωκράτης & Νικολίτσα,Γεώργιος & Νικολίτσα,
Κων/νος & Γιάννα,Ηλίας & Παρασκευή,
Ανδρέας & Αικατερίνη Ζησιμόπουλοι
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
---
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΕΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΧΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΡΕΤΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
μητέρα,γιαγιά & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:91
Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 6-1-2024 και ώρα 3.30μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεώργιου στο Καλούσι Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δήμητρα & Ανδρέας Καρύδας
Περικλής & Μαρία Κοσμοπούλου
Βασίλειος & Ελένη Κοσμοπούλου
Παναγιώτα Κοσμοπούλου
Γεωργία & Νικόλαος Σιλαϊδής
Ανδριάνα & Αθανάσιος Κωνσταντακόπουλος
Κωνσταντίνος & Ελένη Κοσμοπούλου,
Ειρήνη Κοσμοπούλου,
Στέλλα & Γεώργιος Ανδρικόπουλος,
Παναγιώτης Κοσμόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr