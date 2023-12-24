Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΝΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 98
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 27-12-2023 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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