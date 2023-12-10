Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 60)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 11/12/2023 & ώρα 3 μ.μ
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Ειρήνη Αναστασοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Γεώργιος & Αθανασία Μανούσου Δημήτριος & Ζωή Μανούσου
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
0Ι ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ,- FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΥΔΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΓΚΑΖΗ

ΕΤΩΝ 92

Θανούσα, κηδεύουμε την Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΝΙΚΟΣ ΦΡΥΔΑΣ , ΜΙΧΑΛΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΤΥΠΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ-ΛΥΔΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610520050, 6986944494

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΖΗΚΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΗΚΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΚΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛ. ΔΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΚΟΡΗ: ΟΛΓΑ ΔΙΩΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ευβοίας 199, Πάτρα.

Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σηκώθηκε από το κρεβάτι και πέθανε μέσα στο σπίτι που βρισκόταν ο άντρας της

Τραγωδία στο Θέρμο- Νεκρός 28χρονος μετά από τροχαίο

Σεισμός: Κι άλλη δόνηση αισθητή στην Πάτρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Info