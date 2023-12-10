Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 60)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 11/12/2023 & ώρα 3 μ.μ
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτα
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Ειρήνη Αναστασοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Γεώργιος & Αθανασία Μανούσου Δημήτριος & Ζωή Μανούσου
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
0Ι ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ,- FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΥΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΓΚΑΖΗ
ΕΤΩΝ 92
Θανούσα, κηδεύουμε την Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΝΙΚΟΣ ΦΡΥΔΑΣ , ΜΙΧΑΛΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΤΥΠΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ-ΛΥΔΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610520050, 6986944494
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΖΗΚΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΗΚΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛ. ΔΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΚΟΡΗ: ΟΛΓΑ ΔΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ευβοίας 199, Πάτρα.
Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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