Συνεργασία της Εφημερίδας «Πελοπόννησος» με το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια στο XMAS GALA- Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο Πολυφωνικής 2023

Πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες συνεργασίες εγκαινιάζει η Εφημερίδα «Πελοπόννησος» εν όψει της συνδιοργάνωσης με την Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας του επετειακού XMAS GALA – Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο Πολυφωνικής 2023, στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.



"Κατόπιν αποδοχής της πρότασης της Εφημερίδας «Πελοπόννησος», το Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια», θα έχει παρουσία κατά τη διάρκεια των δύο συναυλιών, διοργανώνοντας και προσφέροντας, μετά το μουσικό ταξίδι σ’ όλο το κόσμο με τις μελωδίες της Πολυφωνικής Χορωδίας, ένα εξίσου συναρπαστικό ταξίδι στους αμπελώνες και τα οινοποιεία της Αιγιάλειας. Συγκεκριμένα το κοινό των συναυλιών θα έχει τη μοναδική ευκαιρία στον ίδιο χώρο, να δοκιμάσει τις οινοποιήσεις των οινοποιείων μελών του Δικτύου Ποιότητας «Οινοξένεια» και να μυηθεί από wine connoisseurs, εκπροσώπους των Οινοποιείων, στο κόσμο του κρασιού και το έργο των οινοποιείων και του Δικτύου να προβάλλουν πανελλήνια και διεθνώς την Αιγιάλεια και ευρύτερα την Αχαΐα ως προορισμό οινικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί να

συνδυαστεί με άλλες μορφές τουρισμού όπως ο πολιτιστικός τουρισμός.



Στο στόχο αυτό του Δικτύου συμπράττει η Εφημερίδα «Πελοπόννησος», η οποία πιστεύει στον πολιτισμό ως κινητήρια δύναμη της κοινωνίας, της οικονομίας, του συλλογικού ήθους και ηθικού. Η «Π» προσφέρει τις σελίδες της, τις πολυδιάστατες δράσεις της και το δυναμικό της για την ανάδειξη των φορέων που συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια της Πάτρας και των όμορων δήμων με στόχο από κοινού να πάει ο τόπος μας μπροστά, να προσελκύσουμε την εθνική προσοχή, να αναπτύξουμε και να αναπτυχθούμε.

Στο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ 2023 συμμετέχουν:

Σολίστ: ΤΖΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ- σοπράνο, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ- τενόρος

Ορχήστρα SINFONICA (Διεύθυνση: Μο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ- Μο ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΤΟΣ)

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη)- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Αρετούσα

Νικολοπούλου)- ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου) - ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Σταύρος

Σολωμός)- ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ''ΕΜΜΕΛΕΙΑ''(Διεύθυνση: Αλμπένα Πενκόβα)- ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος)- ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ''ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ''

(Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιωτόπουλος)- ΣΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ «VIBRATO» (Διεύθυνση:

Γιώργος Αθανασακόπουλος)- ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ''ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ'' (καθηγητής, Γιώργος Λαμπράκος).

Πιανίστες: ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ- ΛΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ''DANCE A'' - ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ.

Συμμετέχουν συνολικά: 350 ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ



Το πρώτο μέρος των συναυλιών του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟΥ, θα περιλαμβάνει διάφορα έργα από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο, με τους σολίστ, τις Χορωδίες και τις Ορχήστρες του Οργανισμού, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν μερικά από τα σημαντικότερα έργα του κλασσικού ρεπορτορίου, όπως: «Casta Diva» (Opera «Norma», Vincenzo Bellini), «Nessun Dorma» (Opera «Turandot», Giacomo Puccini), «Ave Maria», Giulio Caccini, «Hymn to Virgin», Robert Prizeman, «Exodus» (soundtrack album, Ernest Gold), «Con te partirò» (Francesco Sartori και

Lucio Quarantotto), «Adiemus», Karl Jenkins, «Angels we have heard on high», παραδοσιακό σε επεξεργασία του Daryl McKenzie καθώς και διάσημες και διαχρονικές μελωδίες όπως, «It’s the most wonderful time of the year» του Eddie Pola, ενώ το πρόγραμμα της συναυλίας θα κλείσει με παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια όπως αναφέρει σε ανκοίνωσή του "γιορτάζει εφέτος μαζί με την την Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας και την ιστορική Εφημερίδα «Πελοπόννησος», στο μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Gala - Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο Πολυφωνικής 2023, συμμετέχοντας σ’ ένα θεσμό για τα Χριστούγεννα στην περιοχή μας και θα συμβάλλει στην επιτυχία του.

Είμαστε προσηλωμένοι στο τετράπτυχο «τοπικά προϊόντα ποιότητας, γαστρονομία, πολιτισμός, τουρισμός» για την ανάπτυξη της περιοχής μας ενώ έχουμε συνείδηση ότι το κρασί είναι το κατ’ εξοχήν προϊόν που συνδέει την πόλη με την ύπαιθρο και τα τοπία της.

Ως Δίκτυο Οινοξένεια στηριζόμενοι στα αυθεντικά αμπελουργικά τοπία και κρασιά της Αιγιάλειας επιδιώκουμε συνεργασίες με φορείς που έχουν παρόμοια στόχευση και αισθητική, όπως η Εφημερίδα «Πελοπόννησος», η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο χώρο τους οποίου θα λάβει χώρα το Xmas Gala.

Νοιώθουμε όλοι μέλη μιας ευρύτερης Αχαΐας που, από τον καιρό του Ομήρου, διαστέλλεται και συστέλλεται με πολλές μορφές και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις πρωτοπορίες και την ιστορική εξέλιξη της χώρας μας.

Τις δυο βραδιές του Χριστουγεννιάτικου Gala – Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο Πολυφωνικής, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσει στον ίδιο χώρο, τα εορταστικά κρασιά των οινοποιείων μελών μας. Wine connoisseurs, εκπρόσωποι των οινοποιείων θα ενημερώνουν το κοινό για τις οινοποιήσεις που θα προσφερθούν.

Συνδιοργάνωση :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΔΕ)

Ευγενική υποστήριξη:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας

Μεγάλοι Χορηγοί :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ, FERRY CENTER Γ. ΤΕΛΩΝΗΣ ΕΠΕ,

ACCOUNTSAINTS

Event Sponsor : Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια»

Τηλεοπτική παραγωγή – Μετάδοση : ΙΟΝΙΑΝ tv

Χορηγοί Επικοινωνίας ΕΡΤ ΠΑΤΡΑ

Μεγάλος Χορηγός Επικοινωνίας : THEBEST.GR

Χορηγοί επικοινωνίας :

Εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»,

Ραδιοφωνικοί σταθμοί: ANT1 Patras (105,3), ΡάδιοΓΑΜΜΑ 94.0 fm Patra, Peloponnisos fm 104,1,. ΣΚΑΙ

Πάτρας

Ιστοσελίδες: Patrasevents.gr, pelop.gr, taxiar.g