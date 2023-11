XMAS GALA Πολυφωνική: Το πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου κονσέρτου 2023

Το πρώτο μέρος των συναυλιών του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟΥ, θα περιλαμβάνει διάφορα έργα από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο, με τους σολίστ, τις Χορωδίες και τις Ορχήστρες του Οργανισμού, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν μερικά από τα σημαντικότερα έργα του κλασσικού ρεπορτορίου, όπως: «Casta Diva» (Opera «Norma», Vincenzo Bellini), «Nessun Dorma» (Opera «Turandot», Giacomo Puccini), «Ave Maria», Giulio Caccini, «Hymn to Virgin», Robert Prizeman, «Exodus» (soundtrack album, Ernest Gold), «Con te partirò» (Francesco Sartori και Lucio Quarantotto), «Adiemus», Karl Jenkins, «Angels we have heard on high», παραδοσιακό σε επεξεργασία του Daryl

McKenzie καθώς και διάσημες και διαχρονικές μελωδίες όπως, «It’s the most wonderful time of the year» του Eddie Pola, ενώ το πρόγραμμα της συναυλίας θα κλείσει με παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ» και η Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», σας προσκαλούν σ’ αυτό μαγικό μουσικό ταξίδι , με το φετινό επετειακό ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ μια συνεργασία, η οποία θα συμβάλει στην ανέλιξη της Πολιτιστικής ταυτότητας της Πάτρας και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος συμμετοχής καλλιτεχνών, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνδιοργάνωση : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΔΕ)

Ευγενική υποστήριξη: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας

Χορηγοί : ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ, FERRY CENTER Γ. ΤΕΛΩΝΗΣ ΕΠΕ, ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS, Dr. PRINOU, ΤΙΤΑΝ GREECE, PHARMA GROUP, ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ οπτικά-φακοί επαφής, S/M ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,

KALLIRROE HOTEL, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «MARGELIS», DOT design studio.

Τηλεοπτική παραγωγή – Μετάδοση : ΙΟΝΙΑΝ tv

Χορηγοί Επικοινωνίας

Μεγάλος Χορηγός Επικοινωνίας : THEBEST.GR