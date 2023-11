Χριστουγεννιάτικα τραγούδια νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στο βρετανικό chart - Wham και Μαράια Κάρεϊ στη λίστα

Οι διαχρονικές επιτυχίες, «Last Christmas» των Wham και «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey), βρίσκονται ήδη στο Νο 37 και Νο 40 αντίστοιχα.

Το καλοκαίρι του 1994 η διάσημη τραγουδίστρια και ο Ουόλτερ Αφανασίεφ (Walter Afanasieff) έγραψαν ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για το πρώτο εορταστικό άλμπουμ της σταρ με τίτλο «Merry Christmas».

Το «All I Want for Christmas Is You» μιλά για την μοναδική ευχή μιας κοπέλας να περάσει τα Χριστούγεννα με τον αγαπημένο της. Ανέβηκε στη κορυφή για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, περίπου 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.