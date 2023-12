Η κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στο QS World University Rankings: Sustainability 2024

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στη δεύτερη έκδοση του συστήματος κατάταξης QS World University Rankings: Sustainability για το έτος 2024.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου και ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας, "συνολικά, σε 1403 ιδρύματα παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Πατρών έλαβε την 339η θέση και την 151η μεταξύ 493 Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Το ίδρυμά μας κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δέκα ελληνικά πανεπιστήμια που συμμετείχαν, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής έρευνας, της υγείας και ευζωίας, και της ανταλλαγής γνώσης. Η θέση αυτή είναι βελτιωμένη έναντι της περσινής, όπου το Πανεπιστήμιο Πατρών βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 401-150 σε 700 ιδρύματα παγκοσμίως, με 303 από αυτά να είναι Ευρωπαϊκά και τέσσερα ελληνικά.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις των ελληνικών πανεπιστημίων είναι:

=339 University of Patras

=349: Aristotle University of Thessaloniki

=453: National and Kapodistrian University of Athens

821-840: National Technical University of Athens

1001-1050: Athens University of Economics and Business

1051-1100: University of Crete

1051-1100: University of Ioannina

1101-1150: University of the Aegean

1201+ : International Hellenic University

1201+ : Technical University of Crete

Αναλυτικά τα αποτέλεσμα μπορούν να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www. topuniversities.com/ sustainability-rankings

Σε αυτήν τη δεύτερη έκδοση της κατάταξης πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αλλαγές στη μεθοδολογία της QS, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας κατηγορίας για τη Διακυβέρνηση (Governance), παράλληλα με τις υπάρχουσες κατηγορίες Κοινωνικών (Social Impact) και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact).

H Πρυτανική αρχή συγχαίρει όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου για αυτή τη σημαντική εθνική και διεθνή διάκριση και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να συλλέγει, οργανώνει, αναλύει και προβάλει όλη τη συνεισφορά της κοινότητάς του για το αποτύπωμα της βιώσιμης και επωφελούς για την κοινωνία λειτουργίας του.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου εργάσθηκαν πολλοί στο παρελθόν, εργάζονται αρκετοί στο παρόν, αλλα και θα εργασθούν πολύ περισσότεροι στο μέλλον.



Η Δύναμη και η Συνέπεια της Συνέχειας δίνει τέτοια αποτελέσματα!

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο ο οποίος οραματίστηκε και εργάσθηκε για την υλοποίηση του Πράσινου Πανεπιστημίου πριν δέκα και πλέον χρόνια, και όλους όσους συνεισέφεραν και συνεισφέρουν, πολλοί από αυτούς εθελοντικά, για την πραγματοποίηση αυτού του οράματος".