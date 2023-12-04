Έφυγαν από τη ζωή & θα κηδευτούν την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΜΗΤΣΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΠΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΠΕΤΤΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΝΘΗ – ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 31
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2023 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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