Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Κυριακή 3-12-2023 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριταίας.
Η αδελφή της: Αικατερίνη χήρα Κων. Σπηλιόπουλου
Οι ανιψιές της: Νικολίτσα, Δήμητρα, Βασιλική
Τα εγγόνια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 12 - 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΜΑΡΙΑ , ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 12 - 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,00 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΜΗΤΣΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΠΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΠΕΤΤΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΝΘΗ – ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 31
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2023 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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