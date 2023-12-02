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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν στις ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Κηδεύουμε την Κυριακή 3-12-2023 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριταίας.

Η αδελφή της: Αικατερίνη χήρα Κων. Σπηλιόπουλου

Οι ανιψιές της: Νικολίτσα, Δήμητρα, Βασιλική

Τα εγγόνια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 12 - 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ &amp; ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΜΑΡΙΑ , ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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 ΚΗΔΕΙΑ

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 12 - 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,00 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΜΗΤΣΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΠΕΤΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΠΕΤΤΑ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΝΘΗ – ΕΙΡΗΝΗ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 31

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2023 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ             ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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