Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΝΤΖΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΡΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΙΝΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΕΡΕΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
OI EΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ ΝΙΚ. ΒΕΡΡΑ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΑΡΡΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΡΑ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 95
Θανόντα κηδεύουμε Παρασκευή 1-12-2023 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΙΡΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
OI ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr