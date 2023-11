Εφτά αποχαιρετιστήριες προβολές γνωστών ταινιών στο Ιντεάλ της Πανεπιστημίου από 25/11 έως 22/12

Έπειτα από τις sold out προβολές που πραγματοποίησε την περασμένη άνοιξη στο σινέ ΙΝΤΕΑΛ, στην οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα με την μεγάλη, επιβλητική οθόνη, στηρίζοντας εμπράκτως την ανάγκη διάσωσής του και λίγο πριν το προγραμματισμένο κλείσιμό του στο τέλος του χρόνου με το αίτημα διατήρησης και επαναλειτουργίας όλων των ιστορικών κινηματογράφων του κέντρου να παραμένει ηχηρό, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει στην πολυαγαπημένη αίθουσα για εφτά (7) αποχαιρετιστήριες προβολές ταινιών.

Σάββατο 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 23:00

ΜΑΤΙΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ - EYES WIDE SHUT - DIGITAL RESTORATION

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Νικόλ Κίντμαν, Σίντνεϊ Πόλακ, Μαρί Ρίτσαρντσον, Τοντ Φιλντ. Διάρκεια: 159 λεπτά.

Έτος παραγωγής: 1999

Ερωτική οδύσσεια, νυχτερινή περιπλάνηση μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού που πρέπει να αναμετρηθεί με τις φαντασιώσεις του προκειμένου να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του, το κύκνειο άσμα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ παραμένει ένα γοητευτικό αίνιγμα που εξακολουθεί να προσκαλεί αμέτρητες ερμηνείες και συζητήσεις.

Σάββατο 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Στις 22:00

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ - THE SILENCE OF THE LAMBS, 30TH ANNIVERSARY 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Ντέμι

Πρωταγωνιστούν: Τζόντι Φόστερ, Aντονι Χόπκινς, Σκοτ Γκλεν, Τεντ Λεβίν.

Διάρκεια: 118 λεπτά. Έτος παραγωγής: 1991

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Αντρικού Ρόλου (Άντονι Χόπκινς), Α' Γυναικείου Ρόλου (Τζόντι Φόστερ) και Διασκευασμένου Σεναρίου για το πολύκροτο θρίλερ που μας σύστησε στο πρόσωπο του Χάνιμπαλ Λέκτερ μια από τις πιο αλησμόνητες φιγούρες κακού όλων των εποχών και στάθηκε μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της δεκαετίας του '90. Προβάλλεται σε εξαιρετική ψηφιακή αποκατάσταση με αφορμή την πρόσφατη, 30ή επέτειο της ταινίας.

Στις 00:30

ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ - DIE HARD 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζον ΜακΤίρναν

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Aλαν Ρίκμαν, Μπόνι Μπεντέλια, Αλεξάντερ Γκοντούνοβ. Διάρκεια: 132 λεπτά.

Έτος παραγωγής: 1988

Η πιο αναπάντεχη και εκρηκτική χριστουγεννιάτικη ταινία που έγινε ποτέ μετέτρεψε τον Μπρους Γουίλις σε άκρως δημοφιλή (και σκληροτράχηλο) ήρωα της δράσης, τον Άλαν Ρίκμαν σε αξέχαστο κακό και τον σκηνοθέτη Τζον ΜακΤίρναν στον πιο δεξιοτέχνη δημιουργό του σινεμά περιπέτειας για ολόκληρη τη δεκαετία του '80. Η ταινία προβάλλεται στην πρόσφατη ψηφιακή της αποκατάσταση.

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το MIDNIGHT EXPRESS.

Παρασκευή 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Στις 22:00

PULP FICTION 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο

Πρωταγωνιστούν: Τζον Τραβόλτα, Σάμουελ Τζάκσον, Μπρους Γουίλις, Ούμα Θέρμαν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Τιμ Ροθ.

Διάρκεια: 154 λεπτά.

Έτος παραγωγής: 1994

Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών, Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και έξι (6) ακόμη υποψηφιότητες, τεράστια εισπρακτική επιτυχία και φαινόμενο παγκοσμίως, το «Pulp Fiction» αποτελεί ένα modern classic του αμερικανικού σινεμά, σταθερό σημείο αναφοράς για την ποπ κουλτούρα και υπεράνω συστάσεων. Η ταινία θα προβληθεί στην πρόσφατη ψηφιακή της αποκατάσταση.

Στις 00:30

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ - PREDATOR 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζον Μακ Τίρναν

Πρωταγωνιστούν οι: Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Καρλ Γουέδερς, Μπιλ Ντιουκ, Τζέσι Βεντούρα.

Διάρκεια: 107 λεπτά. Έτος παραγωγής: 1987

Μέχρις εσχάτων αναμέτρηση μιας ομάδας Αμερικανών πεζοναυτών με ένα αιμοβόρο εξωγήινο ον που καραδοκεί κρυμμένο σε κάποια ζούγκλα της Λατινικής Αμερικής, αυτός ο εντυπωσιακός συνδυασμός καταιγιστικής πολεμικής δράσης και επιστημονικής φαντασίας αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο κλασικές ταινίες του σινεμά περιπέτειας της δεκαετίας του '80. Η ταινία θα προβληθεί στην πρόσφατη ψηφιακή της αποκατάσταση.

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το MIDNIGHT EXPRESS.

Εισιτήρια

Όλες οι προβολές των Νυχτών Πρεμιέρας: 7 Ευρώ

Οι προβολές του Midnight Express ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ και Ο ΚΥΝΗΓΟΣ: 6 Ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά, εδώ.

Το σάιτ του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας είναι το aiff.gr.

Το 29o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

*Ενδεχομένως και κάποιοι Πατρινοί σινεφίλ που θα ταξιδέψουν το επόμενο διάστημα στην Αθήνα, να σπεύσουν να παρακολουθήσουν κάποια από τις ταινίες αυτές στο Ιντεάλ που δεν πρέπει να κλείσει μιας και είναι ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ