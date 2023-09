Αντίο στον Ντάμπλντορ των ταινιών «Χάρι Πότερ», τον εκλεκτό ηθοποιό Μάικλ Γκάμπον στα 82 του χρόνια

Σε ηλικία 22 ετών, ο Γκάμπον έκανε το ντεμπούτο του στο West End ως αντικαταστάτης στο «The Bed-Sitting Room» και διέπρεψε σε έργα των Χάρολντ Πίντερ, Σάμιουελ Μπέκετ και Αϊκμπορν, με τον τελευταίο να τον σκηνοθετεί το 1987 στο «A View from the Bridge» του Άρθουρ Μίλερ, για το οποίο ο Γκάμπον κέρδισε ένα βραβείο Ολίβιε για την ερμηνεία του ως Έντι Κάρμπον.

Σε ηλικία 30 ετών, έπαιξε τον «Μάκβεθ» σε μια παράσταση στο Μπίλινγκχαμ, την οποία περιέγραψε ως τοποθετημένη στο διάστημα. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, βρισκόταν στη Royal Shakespeare Company και έπαιζε στις παραστάσεις του Εϊντριαν Νομπλ, «Βασιλιάς Ληρ» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», μερικές φορές και τις δύο την ίδια μέρα.

Το 2005, ο Νίκολας Χάιτνερ τον σκηνοθέτησε ως Φάλσταφ στον «Ερρίκο IV: Μέρη 1 και 2» στο Εθνικό Θέατρο. Το 2009, μια ασθένεια τον οδήγησε στην απόσυρση από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του Άλαν Μπένετ «The Habit of Art» στο Εθνικό Θέατρο, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα, για να τον αντικαταστήσει ο Ρίτσαρντ Γκρίφιθς. Το 2014 δήλωσε ότι δυσκολευόταν να θυμάται τα λόγια του και αποσύρθηκε από το θέατρο. «Νιώθω θλίψη γι' αυτό. Αγαπώ το θέατρο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει ξανά μαζικούς ρόλους».

Στην τηλεόραση, είχε τεράστιες επιτυχίες με σειρές για δύο πολύ διαφορετικούς ντετέκτιβ. Η πρώτη ήταν το μιούζικαλ νουάρ «The Singing Detective» του Ντένις Πότερ, στο οποίο υποδύθηκε έναν συγγραφέα μυθιστορημάτων μυστηρίου που νοσηλευόταν με αρθρίτιδα. Η δεύτερη ήταν η σειρά θρίλερ «Maigret», υποδυόμενος τον ομώνυμο θρυλικό αστυνομικό του Βέλγου συγγραφέα Ζορζ Σιμενόν.

Στο σινεμά, ο Γκάμπον έκανε επιτυχία με το «The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover» (1989) του Πίτερ Γκρίναγουεϊ όπου συμπρωταγωνίστησε με την Έλεν Μίρεν και συνέχισε να παίζει ρόλους σε μεγάλες ταινίες όπως το «Sleepy Hollow», το «The Insider», το Οσκαρικό «The King's Speech – Ο Λόγος του βασιλιά» και το επίσης Οσκαρικό «Έγκλημα στο Gosford Park» τοτ Ρόμπερτ Άλτμαν το 2001. Δάνεισε την γνωστή φωνή του σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του θείου Παστούζο και στις δύο ταινίες «Paddington».

Η είδηση του θανάτου πραγματικά λύπησε τους σινεφίλ και στη χώρα μας.

Πάντως ο ρόλος που θα τον ακολουθεί πάντα είναι αυτός στις ταινίες του Χάρι Πότερ όπως στο «Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς» του Μάικ Νιούελ το 2005, στο «Ο Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτος του Αζκαμπάν» το 2004 σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, κ.α.