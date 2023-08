Κυκλοφόρησε το trailer για τη νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ "Maestro"

Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο συνθέτης και μαέστρος του δημοφιλούς μιούζικαλ "West Side Story", του "On the Waterfront" και της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης είναι το κεντρικό πρόσωπο του νέου σκηνοθετικού εγχειρήματος του Μπράντλεϊ Κούπερ (το σκηνοθετικό του ντεμπούτο υπήρξε η ταινία "A Star Is Born" το 2018, με συμπρωταγωνίστριά του την Lady Gaga).

H ταινία "Maestro" εξερευνά την ζωή του συνθέτη μέσα στα δημιουργικά μονοπάτια της μουσικής και επικεντρώνεται στον 25ετή γάμο του με τη σύζυγό του, Φελίσια Μοντεαλέγκρε.

Τον ρόλο της Φελίσια έχει αναλάβει η Κάρεϊ Μάλιγκαν ενώ η Μάγια Χοκ θα υποδυθεί την κόρη τους Τζέιμι και ο Σαμ Νίβολα τον γιο. Το καστ συμπληρώνουν οι Ματ Μπόμερ, Σάρα Σίλβερμαν, Γκίντεον Γκλικ, Γκέιμπ Φάσιο, Έρικ Πάρκινσον, Γουίλιαμ Χιλ, Νικ Μπλέμαϊρ, Όσκαρ Πάβλο, Τιμ Ρόγκαν και Μάλορι Πορτνόι.

Το σενάριο υπογράφει ο Τζος Σίνγκερ του "Spotlight" ενώ την φωτογραφία επιμελείται ο συνεργάτης του Κούπερ από το "A Star Is Born", Μάθιου Λιμπατίκ.

Όσα βλέπουμε στο τρέιλερ

Το τρέιλερ ανοίγει με τους Μπερνστάιν (Μπράντλεϊ Κουπερ) και Μοντεαλέγκρε (Κάρεϊ Μάλιγκαν) να κάθονται πλάτη με πλάτη σε ένα πανέμορφο πάρκο, παίζοντας ένα τηλεπαθητικό ερωτικό παιχνίδι. Με διάφορες εναλλαγές από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη εικόνα, το τρέιλερ ακολουθεί τo αστραπιαio ειδύλλιο του Μπερνστάιν και της Μοντεαλέγκρε παράλληλα με ραγδαία άνοδο της καριέρας του. Η ταινία φαίνεται να παρουσιάζει μια ονειρική, σαρωτική ματιά στην ζωή του καλλιτέχνη εξερευνώντας επίσης την περίπλοκη συμβίωση με τη σύζυγό του. Η Μοντεαλέγκρε ήταν ηθοποιός και ακτιβίστρια και γνώρισε τον Μπερνστάιν το 1946. Παντρεύτηκαν το 1951 και έκαναν μαζί τρία παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Μπερνστάιν είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με άντρες αλλά επέστρεφε επανειλημμένα στην Μοντεαλέγκρε μέχρι και τον θάνατό της το 1978. Ο ίδιος πέθανε το 1990.

To "Maestro" θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβαλ Βενετίας τον Σεπτέμβριο και θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες τον Νοέμβριο. Θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Δεκεμβρίου.

Δείτε το τρέιλερ