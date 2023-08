Αντίο στην 86χρονη Ιταλοαμερικανίδα ηθοποιό Λέλια Γκολντόνι

Θλίψη και συγκίνηση στους σινεφίλ προξένησε η είδηση του θανάτου πριν από λίγες μέρες της ηθοποιού Λέλια Γκολντόνι σε ηλικία 86 ετών. Η Αμερικανίδα με Ιταλικές ρίζες καλλιτέχνιδα ήταν γεννημένη την 1η Οκτωβρίου του 1936 και έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2023.

Το νέο για την εκδημία της πρωτοδημοσιεύτηκε στο the Wrap, και σύμφωνα με εκπρόσωπο και μάνατζερ της Γκολντόνι η ηθοποιός έσβησε το Σάββατο 22 Ιουλίου 2023 στο the Actors Fund Home στο Englewood, του New Jersey των ΗΠΑ. Η ταλαντούχα Λέλια Γκολντόνι υπήρξε στενή συνεργάτιδα του σπουδαίου Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Τζον Κασαβέτις και πρωταγωνίστρια στο πρωτοποριακό αντιρατσιστικό δράμα του "Σκιές - Shadows" το 1958. Η ταινία περιέγραφε τη ζωή τριών αδελφών στη Νέα Υόρκη του ‘50. Ο Μπένι είναι ένας μποέμ τύπος που φλερτάρει με την παρανομία. Η αδελφή του Λέιλα είναι μια ευαίσθητη κοπέλα που νομίζει πως γνώρισε τον πραγματικό έρωτα & ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Χιου προσπαθεί να κάνει καριέρα στο τραγούδι. Μαζί με τη Λέλια Γκολντόνι έπαιζαν στην ταινία οι Μπεν Καράδερς, Χιου Χερντ και Τομ Ρηζ.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η Σικελικής καταγωγής Γκολντόνι, σε ηλικία μόλις 13 ετών εμφανίστηκε στην ταινία "Στις φλόγες της συμφοράς" του μεγάλου Αμερικανού σκηνοθέτη Τζον Χιούστον και αργότερα αποφάσισε να συμπληρώσει τις σπουδές της στην ψυχολογία, στην αγγλική φιλολογία και στην ιταλική γλώσσα σπουδάζοντας δράμα σε ένα εργαστήριο που διεύθυναν οι Κασαβέτις και Μπάρτον Λέιν στο Μανχάταν. Με τον Κασαβέτις θα συνεργαζόταν και στη σειρά της τηλεόρασης "Τζόνι Στακάτο", όπως έγραψε ο Γιάννης Ζουμπουλάκης στην εφημερίδα Τα Νέα.