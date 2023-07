Την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023 στις 21.00 στο λιμανάκι των Αλυκών στην Κάτω Αχαΐα, η συναυλία “Στη Μαγεία του Φεγγαριού“

Την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023 που θα έχει & πανσέληνο, στις 21.00 δίπλα στο λιμανάκι των Αλυκών στην Κάτω Αχαΐα, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συναυλία της ενότητας “Οι Δρόμοι της θάλασσας“ της Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πατρών (έδρα οδός Καρπενησιώτη 52), με την παραγωγή της Ιόνιας Ορχήστρας με τίτλο “Στη Μαγεία του Φεγγαριού“.

Την μουσική εκδήλωση θα προλογίσει ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος Μυλωνάς ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού ναυτικού και Λιμενικού σώματος παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, Αντιναύαρχος εν αποστρατία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΙΛΕΣ.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν το μέλος του ΔΣ της Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΧΑΡΑ ΔΕΝΔΗ, η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Ολυμπισμού (Κωστής Παλαμάς) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΧΟΥ, ο πρόεδρος του Συλλόγου καλών τεχνών Πάτρας (Κωστής Παλαμάς) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΣ και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του 3ου θερινού πολυθεματικού Φεστιβάλ “ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ“ Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Η Ιόνια Ορχήστρα συμμετέχει “ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ“ με μία σειρά από μουσικές και τραγούδια γνωστές επιτυχίες, του ελληνικού και ξένου πενταγράμμου όπως το ΔΙΩΞΕ ΤΗ ΛΥΠΗ ΠΑΛΙΚΑΡΙ, BLUE MOON, ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, FLY ME TO THE MOON, LUNA ROSA, AMADO MIO, LIBERTANGO, ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΓΙΚΗ, ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ, CON TE PARTIRO ΜΗ ΤΟΝ ΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΝΓΚΟ, PADAM PADAM, ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ, ΦΕΓΓΑΡΑΔΑ, και άλλες διαχρονικές επιτυχίες για δύο ώρες περίπου.