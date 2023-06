Η σταρ Γκλόρια Εστέφαν έγινε η πρώτη Λατίνα σταρ που μπαίνει στο «Hall of Fame» των τραγουδοποιών

Η ιδιαίτερα αγαπητή σταρ, γεννημένη ως Γκλόρια Μαρία Μιλαγρόσα Φαχάρδο Γκαρσία, έχει κατορθώσει στη μεγάλη καριέρα της, 29 επιτυχίες στο Billboard Hot 100 μεταξύ των οποίων τα κομμάτια: «Conga», «Rhythm is Gonna Get You» και «Get On Your Feet», καθώς και τρεις επιτυχίες Νο.1, το 1987 με το «Anything For You», το «Don't Wanna Lose You» το 1989 και «Coming Out of the Dark» το 1991.

Η Εστέφαν έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ