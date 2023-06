Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης επισκέφθηκε το σωματείο Φροντίζω

Τις εγκαταστάσεις του σωματείο Φροντίζω επισκέφτηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης και ο κ. Ρόμπερτ Πεκ, πρώην Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα και νυν επίτιμο μέλος του Συμβουλίου του The Hellenic Initiative Canada. Κατά την επίσκεψή του ο κ. Πεκ ενημερώθηκε για τις δράσεις του σωματείου και είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο χώρο του σωματείου.

Το The Hellenic Initiative Canada (THI Canada) ανακοινώνει τη συνεργασία του με το σωματείο Φροντίζω, για την υποστήριξη ατόμων που πάσχουν από άνοια και των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα του The Hellenic Initiative Canada και του σωματείου Φροντίζω θα ξεκινήσει με την παροχή υποστήριξης για 20 ωφελούμενους και τις οικογένειές του και για διάστημα 6 μηνών.

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι φροντιστές θα είναι σε θέση να προσφέρουν πιο στοχευμένη υποστήριξη στα άτομα που πάσχουν από άνοια ενώ οι ασθενείς, εφόσον συνεχίσουν τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα μπορούν να λειτουργούν πιο αυτόνομα και να διατηρήσουν τη διανοητική τους ικανότητα για μεγαλύτερο διάστημα.

Το πρόγραμμα όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2023. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την νέα αυτή συνεργασία του Φροντίζω με το THI Canada, μιας και δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε στους Έλληνες της διασποράς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με άνοια και οι οικογένειες τους στην χώρα μας αλλά και την αξία υλοποίησης προγραμμάτων από το Φροντίζω για την κάλυψη των αναγκών αυτών», ανέφερε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Φροντίζω.

Ο κ. Πεκ πρόσθεσε: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη νέα συνεργασία του ΤΗΙ Canada με το Φροντίζω, που έχει αποδείξει εξαιρετική ηγετική ικανότητα και λειτουργεί ως πρότυπο στην Ελλάδα».

*To The Hellenic Initiative Canada ιδρύθηκε το 2016 ως μέλος του παγκόσμιου The Hellenic Initiative με σκοπό την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Αποστολή του THI Canada είναι να κινητοποιήσει τη γενναιοδωρία των Ελληνοκαναδών και των Φιλελλήνων για την υποστήριξη προγραμμάτων που ανακουφίζουν τη φτώχεια παρέχοντας τρόφιμα και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, παρέχουν υπηρεσίες υγείας και προωθούν την παιδεία και την κατάρτιση δεξιοτήτων.

Για να μάθετε περισσότερα για το The Hellenic Initiative Canada, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.thehellenicinitiative.ca.