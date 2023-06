Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας: Πρώτευσε ξανά το «Varulko Seaside» στο Μικρολίμανο

ΑΤΤΙΚΗ Varoulko Seaside, Μικρολίμανο 16/20 Aleria, Μεταξουργείο 15/20 Sense, ξενοδοχείο "Athens Was", Μακρυγιάννη 14,5/20 Annie Fine Cooking, Νέος Κόσμος 14/20 NEW ENTRY Ark, Γλυφάδα 14/20 Artisanal Lounge & Gardens, Κηφισιά 14/20 Βασίλαινας, Ιλίσια 14/20 Cookoovaya, Ιλίσια 14/20 Λινού Σουμπάσης & Σια, Ψυρρή 14/20 NEW ENTRY Pharaoh, Εξάρχεια 14/20 NEW ENTRY Travolta, Περιστέρι 14/20

ΚΡΗΤΗ

Old Mill, ξενοδοχείο "Elounda Mare", Ελούντα 14,5/20

Αλέκος, Ρέθυμνο 14/20

Apiri, Ηράκλειο 14/20

Avli, Ρέθυμνο 14/20

La Bouillabaisse, ξενοδοχείο "Minos Beach Art Hotel", Αγ. Νικόλαος 14/20

Elaia, ξενοδοχείο "Kapsaliana Village Hotel", Ρέθυμνο 14/20

Ferryman, Ελούντα 14/20

Hasika, Ρέθυμνο 14/20

Ο Λεβέντης, Χανιά 14/20

Ονήσιμος, Ηράκλειο 14/20

Πεσκέσι, Ηράκλειο 14/20

Taverna, ξενοδοχείο "Daios Cove Luxury Resort & Villas", Αγ. Νικόλαος 14/20

Χρυσόστομος, Χανιά 14/20

The Yacht Club, ξενοδοχείο "Elounda Mare" Ελούντα 14/20

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Noble Gourmet, ξενοδοχείο "Elysium Resort & Spa", Ρόδος 15/20

Γευsea, Νίσυρος 14,5/20 NEW ENTRY

Broadway, Κως 14/20

Cesar Meze Bar, Ρόδος 14/20

Five Senses – Sophisticated Greek Gastronomy, ξενοδοχείο "Lindos Blu Luxury Hotel & Suites", Ρόδος 14/20

Fresh, ξενοδοχείο "Elysium Resort & Spa", Ρόδος 14/20

Hellas, Ρόδος 14/20

Ο Ηλίας, Ρόδος 14/20

Το Λημέρι του Ληστή, Ρόδος 14/20

Μαυρίκος, Ρόδος 14/20

Mylos, ξενοδοχείο "Atlantica Imperial Resort & Spa", Ρόδος 14/20

Παράγκα, Ρόδος 14/20

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Selene, ξεν."Katikies Garden", Σαντορίνη 15,5/20

Varoulko Santorini, ξεν. "Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection", Σαντορίνη 15,5/20 NEW ENTRY

Grandma's, ξενοδοχείο "Liostasi Hotel & Suites", Ίος 15/20

Petra Restaurant, ξενοδοχείο "Canaves Oia Suites", Σαντορίνη 15/20

Cantina, Σίφνος 14,5/20

Ches, ξενοδοχείο "Calilo", Ίος 14,5/20 NEW ENTRY

Efisia, ξενοδοχείο "Myconian Ambassador", Μύκονος 14,5/20

Iθaka, Ίος 14,5/20

Kenshō Ornos, ξενοδοχείο "Kenshō Ornos", Μύκονος 14,5/20

Μαραθιά, Τήνος 14,5/20

Nōema, Μύκονος 14,5/20

Panigyri Festival Food, Σαντορίνη 14,5/20

Vezene Santorini, ξενοδοχείο "Cavo Tagoo Santorini", Σαντορίνη 14,5/20 NEW ENTRY

Araklia, Ηρακλειά 14/20 NEW ENTRY

Bostani, ξενοδοχείο "Verina Astra", Σίφνος 14/20 NEW ENTRY

Fly Away, ξενοδοχείο"West East Suites", Σαντορίνη 14/20

Ηλιοβασίλεμα, Σύρος 14/20

Ήταν ένα μικρό καράβι, Τήνος 14/20 NEW ENTRY

Το Θαλασσάκι, Τήνος 14/20

Idol Restaurant Bar, Σαντορίνη 14/20

Kalopsia, Τήνος 14/20 NEW ENTRY

Mario, Πάρος 14/20 NEW ENTRY

Mia’s, Σαντορίνη 14/20 NEW ENTRY

Noa, ξενοδοχείο "Myconian Kyma", Μύκονος 14/20

Nos, ξενοδοχείο "Nos", Σίφνος 14/20 NEW ENTRY

Pere Ubu, ξενοδοχείο "Kalesma Myconos", Μύκονος 14/20 NEW ENTRY

Rada, ξενοδοχείο "Cove Paros", Πάρος 14/20 NEW ENTRY

Η Ταβέρνα του Μανώλη, Σίφνος 14/20 NEWENTRY

Vassilenas Blue, Αντίπαρος 14/20 NEW ENTRY

Ω Omega 3, Σίφνος 14/20 NEW ENTRY



ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Fiore, ξενοδοχείο "Lesante Cape Resort & Villas", Ζάκυνθος 15/20 NEW ENTRY

Melia, ξενοδοχείο "Lesante Blu Beach Resort", Ζάκυνθος 15/20

Dominicale, Ζάκυνθος 14,5/20 NEW ENTRY

Flow, ξενοδοχείο "Olea All Suites Hotel", Ζάκυνθος 14,5/20 NEW ENTRY

Prosilio, Ζάκυνθος 14,5/20

Κληματαριά, Κέρκυρα 14/20

Pomo d' Oro, Κέρκυρα 14/20

Rose Garden, Κέρκυρα 14/20

Toula's Gastronomy, Κέρκυρα 14/20

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας 15/20

Kooc Secrets, ξενοδοχείο "Costa Navarino", Πύλος, Μεσσηνία 15/20

Στου Κώστα, Καλαμάτα 14/20 NEW ENTRY

Lela's, Καρδαμύλη Μεσσηνία 14/20 NEW ENTRY

Οινοπαντοπωλείο Χρυσομάλλη, Καλαμάτα 14/20 NEW ENTRY

ΗΠΕΙΡΟΣ

Astra, Μεγάλο Πάπιγκο 14/20 NEW ENTRY

Θamõn, Ιωάννινα 14/20 NEW ENTRY

Μέτσοβο 1350μ., ξενοδοχείο "Grand Forest Metsovo", Μέτσοβο 14/20 NEW ENTRY

Salvia, ξενοδοχείο "Aristi Mountain Resort & Villas", Αρίστη 14/20 NEW ENTRY

Sesa, ξενοδοχείο "Sesa Boutique Hotel", Πρέβεζα 14/20

Χρύσανθος, Ιωάννινα 14/20 NEW ENTRΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

El Resto Bar, ξενοδοχείο "Agapitos Villas & Guest Houses", Μούρεσι Μαγνησίας 14/20

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βεργιώτικο, Βέροια 14/20

Γαστροδρόμιο εν Ολύμπω, Λιτόχωρο Πιερίας 14/20

Ο Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας 14/20

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό Φλώρινας 14/20

Ναουμίδης, Αμύνταιο Φλώρινας 14/20

Χάραμα, Αρκοχώρι Ημαθίας 14/20



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Salonica Restaurant & Bar, ξενοδοχείο "Makedonia Palace" 15/20

Dome Real Cuisine, ξενοδοχείο "Nikopolis Hotel Thessaloniki" 14,5/20

Grada Nuevo 14,5/20

Χαρούπι 14,5/20

Ambrosia, ξενοδοχείο "Hyatt Regency Thessaloniki" 14/20

Botargo, ξενοδοχείο "MonAsty Autograph Collection Hotel" 14/20 NEW ENTRY

Γλυκάνισος 14/20

Δέκα Τραπέζια 14/20

Το Μανιτάρι 14/20

Marea Sea Spirit 14/20

Μούργα 14/20

Όλυμπος Νάουσα, ξενοδοχείο "ΟΝ Residence" 14/20 NEW ENTRY

Συν Τροφή 14/20



ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Tomata, ξενοδοχείο "Sani Marina- Sani Resort" 15/20

Bubo Fine Dining Restaurant, Ξενοδοχείο "Ekies All Senses Resort" 14,5/20

Η Μαριγούλα 14/20

Μαρίνα 14/20

Trizoni Sea Treasures 14/20 NEW ENTRY



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Almira Fish & Meat Tavern, Αλεξανδρούπολη 14/20

Bostani Gastronomy, Μουσθένη Καβάλας 14/20 NEW ENTRY

Καρυδιές, Σαμοθράκη 14/20

Κοτάννη, Ξάνθη 14/20

Η Ταβέρνα του Άη Γιώργη, Μάκρη Αλεξανδρούπολης 14/20

Ειδήσεις Τώρα

Ναυάγιο στην Πύλο: Τουλάχιστον 78 νεκροί- Μαρτυρίες για 750 επιβαίνοντες

Πορτοχέλι: Αννα ντε Αρμας και Λέα Σεϊντού στο Louis Vuitton High Jewelry dinner

Η Μαρίνα Δούρου βάπτισε το γιο της, φλας στον Ιερό Ναό Παντοκράτορα