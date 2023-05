Κινηματογραφικές ταινίες για τις εκλογές, τις διαδικασίες και τα παρασκήνια

Ανάμεσα τους φιγουράρουν το «Όλοι οι Άνθρωποι του Βασιλιά -All the King’s Men», 1949 του Ρόμπερτ Ρόσεν που είχε 7 υποψηφιότητες και 3 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και της Καλύτερης Ταινίας, ο «Υποψήφιος - The Candidate» του Μάικλ Ρίτσι με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, παραγωγής 1972 που κέρδισε Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου (Τζέρεμι Λέρνερ), το «Bulworth» με τον Γουόρεν Μπίτι και τη Χάλε Μπέρι, παραγωγής 1998, «Ο Άνθρωπος της Μαντζουρίας» (The Manchurian Candidate, 2004) του Τζόναθαν Ντέμι με την Μέριλ Στριπ, το «Σκάνδαλα στα Θρανία» (Election, 1999) του Ελληνοαμερικανού από το Αίγιο σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, η ταινία «Bob Roberts» (1992) του Τιμ Ρόμπινς με πρωταγωνιστή τον ίδιο, το «The Last Hurrah» (1958) του Τζον Φορντ με τον Σπένσερ Τρέισι, το «Εκλογικά Σκάνδαλα» (The Great McGinty, 1940) του Πρέστον Στάρτζες, κ.α.