Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια Τραγωδία στα Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

 

 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ &ΘΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ. ΕΚ ΤΟΥΘ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΛΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39 ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΗΛ. 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129

parazafeirisfunerarl.gr - email [email protected]

--------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΚΡΙΒΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5/2023 7 ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΡΙΤΑ ΤΣΟΥΡΕΚΗ

ΡΕΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Αναστόπουλος

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα

Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ, & ΘΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΚ. ΜΠΟΥΖΑΝΗ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 / 5 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ

ΜΑΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------

Ειδήσεις Τώρα

Μάριος Παπαγεωργίου: Ποιοι τον απήγαγαν και τον σκότωσαν- Νέες αποκαλύψεις

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι γλυτώνουν το χαράτσι στα ακίνητα

Ευρυτανία: Βρέθηκε ζωντανή η 48χρονη καθηγήτρια- Τι είπε σε κατοίκους χωριού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες

Info