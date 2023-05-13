Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ &ΘΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ. ΕΚ ΤΟΥΘ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΛΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39 ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΗΛ. 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129
parazafeirisfunerarl.gr - email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5/2023 7 ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΡΙΤΑ ΤΣΟΥΡΕΚΗ
ΡΕΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Αναστόπουλος
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα
Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ, & ΘΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΚ. ΜΠΟΥΖΑΝΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 / 5 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ
ΜΑΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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