Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13/5/2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ, & ΘΕΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/5/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΛΙΕΡΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
Θανούσα, κηδεύουμε την Παρασκευή 12/5/2023 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΛΙΕΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΙΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΙΕΡΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΣΩΤ. ΦΑΛΙΕΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΡΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΝΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΡΟΥΜΠΑ
ΕΤΩΝ 95
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΗ ΡΟΥΜΠΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΗ ΡΟΥΜΠΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
GEORGE G NITSO
ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/5/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΑΡΟΝ ΤΕΙΛΟΡ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΗΜ. ΜΙΝΕΤΟ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ & ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΛΙΒΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΤΕΝΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΤΕΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΕΡΤΑΚΗ,
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤ. ΦΕΡΤΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 92
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 13-5-2023 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΚΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ PA PA KHAING ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΟΥΡΑΝΙΑ Πρεσβυτέρα (χήρα) ΓΕΩΡΓ. Ιερέως ΒΕΡΓΕΤΗ (εν Γερμανία), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 13-5-2023 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΛΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΑΧΙΛ. ΒΕΝΕΤΗ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΑΡΓ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΙΑΡΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΕΜ. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΑΡΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΝΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ ΜΕΡΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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