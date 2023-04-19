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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ  ΙΩΑΝ.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  76

Θανόντα κηδεύουμε την  Πέμπτη  20-4-2023  & ώρα  4  μ. μ.  από  τον Ιερό Ναό  Αγίου Χριστοφόρου  Ρίου.  

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ρίου.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:   ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΒΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ & ΑΡΕΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΒΟΥΡΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΝΙΩΤΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΟΥΡΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΛΓΑ  ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΚΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΕΤΡΟΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την Παρασκευή 21-4-2023 και ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Τέρψης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ

Τα εγγόνια της: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 65)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΦΛΩΡΑΤΟΥ,

ΧΡΥΣΑΦΩ ΧΗΡ. ΛΑΖΑΡ.  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ           

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης

Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

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