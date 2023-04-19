Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 76
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 20-4-2023 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Ρίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΒΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ & ΑΡΕΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΒΟΥΡΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΝΙΩΤΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΟΥΡΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΚΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Παρασκευή 21-4-2023 και ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Τέρψης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ
Τα εγγόνια της: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 65)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΦΛΩΡΑΤΟΥ,
ΧΡΥΣΑΦΩ ΧΗΡ. ΛΑΖΑΡ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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