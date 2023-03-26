Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 93 )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ& ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 100 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 5:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ (χήρα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΖΑΓΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ,
ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. ΣΤΑΥΡ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 / 3 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΡΓΥΡΗΣ & ΚΟΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΡΟΖΑΛΙΑ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 92)
κηδεύουμε την Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Συχαινών.
Τα παιδιά του: Χαρά και Ανδρέας Σαραντόπουλος. Η εγγονή του: Μαρία-Ιωάννα. Οι ανεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΟ – ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ – ΕΤΩΝ 79)
κηδεύουμε τη Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Νεό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Η σύζυγος: Τούλα. Τα παιδιά του: Λίλα και Σπύρος Παπανδριανός. Η εγγονή του: Νεφέλη. Τα αδέλφια του: Γιώργος και Σούλα Γεωργοπούλου, Φωτεινή και Κώστας Καραγιαννόπουλος. Οι ανεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838.
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΔΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 27-3-2023 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως .
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΔΑΡΟΓΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΡΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΕΛΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ, ΓΑΛΗΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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